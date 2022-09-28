Ученые выяснили, сколько нужно пить чашек кофе в день, чтобы жить дольше

Согласно новому исследованию, самую большую пользу для организма приносит молотый кофе.

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Ученые из Института Бейкера, Австралия, представили результаты своего нового обширного исследования. Данные результаты показывают, что употребление умеренного количества чашек кофе в день увеличивает продолжительность жизни и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При чем это касается молотого кофе, растворимого кофе и кофе без кофеина. Но лучше всего влияет на здоровье именно молотый кофе, пишет SciTechDaily.

Австралийские ученые представили результаты 12-летнего масштабного исследования, в котором приняли участие более 400 тысяч человек, из них 55% составляли женщины и 45% мужчины.

Почти 80% респондентов указали, что они пьют кофе каждый день, при чем из общей массы участников растворимый кофе пили 44% людей, молотый кофе — 18% и кофе без кофеина — 15%. Почти 20% респондентов указали, что они не пьют кофе вообще.

[ + – ] Почти 80% респондентов указали, что они пьют кофе каждый день, при чем из общей массы участников растворимый кофе пили 44% людей, молотый кофе — 18% и кофе без кофеина — 15%. Почти 20% респондентов указали, что они не пьют кофе вообще Фото: Scitech Daily

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 40 до 69 лет, при чем некоторые из них пили в среднем меньше одной чашки кофе в день, другие — от 2 до 3 чашек кофе в день, были и такие, которые выпивали от 4 до 5 чашек ароматного напитка ежедневно.

Идеальная дневная доза кофе, чтобы жить дольше

В ходе многолетних наблюдений ученые учитывали состояние здоровья респондентов и частоту возникновения сердечно-сосудистых и других заболеваний. Результаты исследования показывают, что все типы кофе снижают риск преждевременной смерти и увеличивают продолжительность жизни. Но лучшие результаты показали респонденты, которые употребляли 2-3 чашки кофе в день.

Соответственно, ученые считают, что именно такая доза кофе ежедневно может быть полезной для здоровья и увеличить продолжительность жизни. Теме не менее, как показывают полученные данные, лучшего результата можно достичь при употреблении в таких дозах молотого кофе. Хотя растворимый кофе и кофе без кофеина также приносят, хотя и меньшую, но пользу для здоровья.

[ + – ] Ученые считают, что 2-3 чашки кофе ежедневно могут быть полезными для здоровья и увеличить продолжительность жизни Фото: ScienceAlert

Лучше пить молотый кофе

Употребление двух-трех чашек молотого кофе в день поможет уменьшить вероятность ранней смерти на 27% и снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Риск ранней смерти снижается на 14% при употреблении 2-3 чашек в день кофе без кофеина и на 11% при употреблении растворимого кофе, говорится в исследовании. Что касается появления сердечно-сосудистых заболеваний, то риск их появления снижается на 6% для кофе без кофеина и на 9% для растворимого кофе.

"Наше исследование показывает, что все виды кофе связаны с улучшением показателей здоровья и снижают риски заболеваний сердца, и к тому же увеличивают срок жизни. Но именно умеренное потребление кофе можно рассматривать, как составляющую здорового образа жизни. 2-3 чашки в день, не больше", — говорит Питер Кистлер из Института Бейкера.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, как приготовить идеально крепкий кофе.

Также Фокус писал о том, что существуют рецепты, которые помогают избежать негативного влияния употребления кофе или вина на состояние зубов.