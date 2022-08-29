Как заварить идеально крепкий кофе: ученые рассказали секрет приготовления

Исследования показывают, что крепость кофе напрямую зависит от метода его приготовления и нашей индивидуальной биологии.

В современном мире чашка кофе является неким культом — кто-то не представляет свой день без чашки лавандового рафа, другим, чтобы проснуться, нужен глоток эспрессо, а третьи готовы чашками поглощать растворимый кофе, чтобы сохранить продуктивность. Исследователи выяснили от чего зависит крепость этого напитка и действительно ли, первенство по содержанию кофеина занимает эспрессо, пишет Science Alert.

В последние десятилетие появилось невообразимое количество способов приготовления кофе — пуровер, кемекс, френч-пресс, аэропресс, мока, фильтр и еще множество других. Каждый из них отличается оборудованием, временем, температурой, давлением, помолом кофе и количеством необходимой воды.

Исследователи отмечают, что часто наш выбор любимого бодрящего напитка зависит от культурных традиций, социальных факторов или может быть продиктован исключительно практичным подходом.

Ученые изучили различные варианты приготовления кофе, чтобы выяснить, какой способ его приготовления даст наиболее крепкий напиток.

Долгое время считалось, что наиболее крепким является эспрессо — оно и не удивительно, такую концентрацию вкуса и горечи вряд ли встретишь в других вариациях приготовления. Исследователи выяснили, что концентрация кофеина в одной чашечке эспрессо втрое больше чем в других методах — около 4,2 мг/мл. Используя капельный или плунжерный метод (в том числе френч- и аэропресс) мы получим примерно вдвое меньшую концентрацию — около 2-2,2мг/мл.

Ученые объясняют это тем, что для приготовления эспрессо используют более мелкий помол, что предполагает больший контакт с водой. К тому же давление при приготовлении выталкивает больше соединений в воду.

Однако в своем новом исследовании итальянские ученые установили, что самая большая концентрация кофеина на сегодня содержится в колд брю. Порция эспрессо в объеме — 18-30 мл, а колд брю — 120 мл. Исследование показало, что в одной порции последнего содержится 150 мг кофеина, тогда как в порции эспрессо — максимум 122 мг.

Отметим, что колд брю является холодным способом заваривания кофе и для него используется более грубый помол, чем для эспрессо. Однако он готовится с высоким соотношением кофе и жидкости, а для заваривания потребуются дополнительные зерна.

Впрочем, ученые отмечают, что концентрация кофеина не единственный фактор "крепости" напитка. Так, например, у людей сильно отличаются рецепторы, отвечающие за обнаружение и кофеина и других горьких веществ — все дело в генетике и количестве потребляемых горьких продуктов. В результате различные образцы кофе могут по-разному нами восприниматься.

Также ученые считают, что люди по разному чувствительны к кофеину. Например, одни из нас могут с легкостью выпить чашечку кофе перед сном и спокойно отдаться в объятия Морфея, другие же — просто не смогут заснуть. Все это из-за разной чувствительности к стимулирующему действию кофеина.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые назвали пять причин, почему пить кофе по утрам — мудрое решение.