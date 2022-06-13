Кто пьет кофе по утрам, тот поступает мудро: ученые назвали 5 главных причин

Результаты новых исследований показывают, что ароматный напиток имеет ряд значительных преимуществ.

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Кофе согласно статистике, ежедневно употребляют миллиарды людей во всем мире. Некоторые любят крепкий кофе, другие – более мягкий. Также люди пьют кофе с сахаром и без, с разными добавками и без таковых. По словам ученых, большинство любителей кофе начинает свой день именно с этого напитка, но у каждого есть своя дневная доза, то есть количество выпитых чашек кофе. Как показывают недавние исследования кофе имеет несколько положительных факторов, которые влияют на наше здоровье, но также есть и негативные последствия. Издание SciTechDaily предлагает топ-5 основным преимуществ употребления кофе.

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Бодрость и энергия на целый день

Хотя любители кофе и так могут сказать, что этот ароматный напиток "заряжает" их на целый день, исследования американских ученых действительно подтверждают эту теорию.

По словам ученых, чашка кофе с утра позволяет себя чувствовать намного бодрее, может способствовать более быстрому пробуждению и улучшению самочувствия. Не удивительно, что согласно опросам, миллионы людей не могут начать свой день без хотя бы одной чашки кофе.

Кофе способствует потере лишнего веса

Ученые из университета штата Джорджия, США, считают, что кофеин, который присутствует в кофе может увеличить скорость потери лишнего веса. В ходе исследования женщины, которые сидели на специальной диете и пили кофе, получали больше энергии и у них уменьшалось чувство голода. Но другие подобные исследования показали, что кофе наоборот может способствовать набору лишнего веса у людей, которые и так страдают от этого.

[ + – ] Ученые из университета штата Джорджия, США, считают, что кофеин, который присутствует в кофе может увеличить скорость потери лишнего веса Фото: The Growthop

А по данным ученых из Университета Западной Австралии, кофе может как помочь сбросить лишний вес, так и набрать его. Например, если человек уже имеет избыточный вес, то если он пьет от пяти и больше чашек напитка в день, то скорее это только ухудшит ситуацию.

Ученые пришли к выводу, что негативное влияние кофе могут ощущать люди с лишним весом, которые не сидят на диете. Но тем, кто питается правильно и использует диету для снижения веса, кофе будет замечательным подспорьем в достижении цели.

Кофе улучшает работу мозга

Как показали недавние исследования международной группы ученых, кофе, который содержит антиоксиданты и другие питательные вещества, может улучшить работу мозга человека. По словам ученых, если пить кофе каждый день, то можно защитить мозг от появления и развития возрастных заболеваний важнейшего органа человека.

Также исследования показывают, что кофе может улучшить мыслительные способности, повысить концентрацию внимания, улучшить состояние кратковременной памяти и предотвратить снижение когнитивных способностей с возрастом.

Хотя недавнее масштабное исследование в США показало, что кофе может стать причиной ухудшения умственных способностей и привести к замедлению мыслительных процессов.

[ + – ] По словам ученых, если пить кофе каждый день, то можно защитить мозг от появления и развития возрастных заболеваний важнейшего органа человека Фото: Guardian

Кофе может защитить сердце

Недавнее исследование американских ученых показало, что ароматный напиток может улучшить работу сердца, снизив уровень артериального давления.

Данные научной работы показали, что у тех, кто пил обычный кофе артериальное давление было ниже, чем у тех, кто предпочитает кофе без кофеина. Хотя некоторые ученые все же считают, что кофе все-таки способствует повышению давления у некоторых любителей этого напитка.

Также клинические исследования показали, что кофе может защитить человека от появления ишемической болезни сердца. Как именно кофе может защитить сердце, до сих пор точно известно. Ученые полагают, что этот напиток может уменьшить объем крови и таким образом нормализует работу сердца.

[ + – ] Недавнее исследование американских ученых показало, что ароматный напиток может улучшить работу сердца, снизив уровень артериального давления Фото: ScienceAlert

Кофе влияет на психическое здоровье

Недавние исследование показывают, что кофе может быть отличным средством для стабилизации психического здоровья человека. По словам ученых, кофе может способствовать уменьшению уровня стресса и действовать как успокоительное. Благодаря этому человек может быстрее справится с трудностями в учебе или работе.

Ученые считают, что влияние кофе на организм человека является сугубо индивидуальным. Действительно существует много полезных свойств этого напитка, которые благотворно влияют на многих людей. Но в любом случае, каждый сам для себя выбирает любить кофе или нет и пить его или же отдать предпочтение чему-то другому.

Фокус уже писал о том, что новое исследование показало, что употребление ароматного напитка не станет причиной того, что вы раньше умрете. Важно лишь знать правильные нормы употребления кофе.