Хто п'є каву вранці, той чинить мудро: вчені назвали 5 головних причин

Результати нових досліджень показують, що ароматний напій має низку значних переваг.

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Каву за статистикою, щодня вживають мільярди людей у всьому світі. Деякі люблять міцну каву, інші — більш м'яку. Також люди п'ють каву з цукром і без, з різними додатками та без таких. За словами вчених, більшість любителів кави починає свій день саме з цього напою, але кожен має свою денну дозу, тобто кількість випитих чашок кави. Як показують нещодавні дослідження, кава має кілька позитивних факторів, які впливають на наше здоров'я, але також є і негативні наслідки. Видання SciTechDaily пропонує топ-5 основних переваг вживання кави.

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Бадьорість та енергія на цілий день

Хоча любителі кави і так можуть сказати, що цей ароматний напій "заряджає" їх на цілий день, дослідження американських учених справді підтверджують цю теорію.

За словами вчених, чашка кави зранку дозволяє почуватися набагато бадьоріше, може сприяти швидшому пробудженню і покращенню самопочуття. Не дивно, що згідно з опитуваннями, мільйони людей не можуть розпочати свій день без хоча б однієї чашки кави.

Кава сприяє втраті зайвої ваги

Учені з університету штату Джорджія, США вважають, що кофеїн, який присутній у каві, може збільшити швидкість втрати зайвої ваги. У процесі дослідження жінки, які сиділи на спеціальній дієті та пили каву, отримували більше енергії та в них зменшувалося почуття голоду. Але інші подібні дослідження показали, що кава навпаки може сприяти набору зайвої ваги в людей, які й так страждають від цього.

[ + – ] Учені з університету штату Джорджія, США вважають, що кофеїн, який присутній у каві, може збільшити швидкість втрати зайвої ваги Фото: кофе

А за даними вчених з Університету Західної Австралії, кава може допомогти скинути зайву вагу, так і набрати її. Наприклад, якщо людина вже має надмірну вагу, то якщо вона п'є від п'яти і більше чашок напою на день, то швидше за все це лише погіршить ситуацію.

Учені дійшли висновку, що негативний вплив кави можуть відчувати люди із зайвою вагою, які не сидять на дієті. Але тим, хто харчується правильно та використовує дієту для зниження ваги, кава буде чудовою підмогою у досягненні мети.

Кава покращує роботу мозку

Як показали нещодавні дослідження міжнародної групи вчених, кава, яка містить антиоксиданти й інші поживні речовини, може покращити роботу мозку людини. За словами вчених, якщо пити каву щодня, то можна захистити мозок від появи та розвитку вікових захворювань найважливішого органу людини.

Також дослідження показують, що кава може покращити розумові здібності, підвищити концентрацію уваги, покращити стан короткочасної пам'яті та запобігти зниженню когнітивних здібностей з віком.

Хоча нещодавнє масштабне дослідження США показало, що кава може стати причиною погіршення розумових здібностей і призвести до уповільнення розумових процесів.

[ + – ] За словами вчених, якщо пити каву щодня, то можна захистити мозок від появи та розвитку вікових захворювань найважливішого органу людини Фото: коронавирус ожирение статистика

Кава може захистити серце

Нещодавнє дослідження американських учених показало, що ароматний напій може покращити роботу серця, знизивши рівень артеріального тиску.

Дані наукової роботи показали, що в тих, хто пив звичайну каву, артеріальний тиск був нижчим, ніж у тих, хто віддає перевагу каві без кофеїну. Хоча деякі вчені все ж таки вважають, що кава все-таки сприяє підвищенню тиску в деяких любителів цього напою.

Також клінічні дослідження показали, що кава може захистити людину від появи ішемічної хвороби серця. Як саме кава може захистити серце, досі достеменно відомо. Учені вважають, що цей напій може зменшити об'єм крові та так нормалізує роботу серця.

[ + – ] Нещодавнє дослідження американських учених показало, що ароматний напій може покращити роботу серця, знизивши рівень артеріального тиску Фото: ScienceAlert

Кава впливає на психічне здоров'я

Нещодавні дослідження показують, що кава може бути чудовим засобом стабілізації психічного здоров'я людини. За словами вчених, кава може сприяти зменшенню рівня стресу та діяти як заспокійливе. Завдяки цьому людина може шв идше впоратися з труднощами у навчанні чи роботі.

Учені вважають, що вплив кави на організм людини є суто індивідуальним. Справді, існує багато корисних властивостей цього напою, які благотворно впливають на багатьох людей. Але в будь-якому випадку, кожен сам для себе вибирає любити каву чи ні і пити її або ж віддати перевагу чомусь іншому.

Фокус уже писав про те, що нове дослідження показало, що вживання ароматного напою не стане причиною того, що ви раніше помрете. Важливо лише знати правильні норми вживання кави.