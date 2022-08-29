Як заварити ідеально міцну каву: вчені розповіли секрет приготування

Дослідження показують, що міцність кави безпосередньо залежить від методу її приготування та нашої індивідуальної біології.

У сучасному світі чашка кави є якимось культом — хтось не уявляє свій день без чашки лавандового рафа, іншим, щоб прокинутися, потрібен ковток еспресо, а треті готові чашками поглинати розчинну каву, щоб зберегти продуктивність. Дослідники з'ясували від чого залежить міцність цього напою і чи дійсно, першість за вмістом кофеїну займає еспресо, пише Science Alert.

В останні десятиліття з'явилася неймовірна кількість способів приготування кави — пуровер, кемекс, френч-прес, аеропрес, мока, фільтр і багато інших. Кожен із них відрізняється обладнанням, часом, температурою, тиском, помолом кави та кількістю необхідної води.

Дослідники зазначають, що часто наш вибір улюбленого напою, який бадьорить, залежить від культурних традицій, соціальних факторів або може бути продиктований виключно практичним підходом.

Учені вивчили різні варіанти приготування кави, щоб з'ясувати, який спосіб приготування дасть найбільш міцний напій.

Довгий час вважалося, що найміцнішим є еспресо — воно й не дивно, таку концентрацію смаку та гіркоти навряд чи зустрінеш в інших варіаціях приготування. Дослідники з'ясували, що концентрація кофеїну в одній чашці еспресо втричі більша, ніж в інших методах — приблизно 4,2 мг/мл. Використовуючи крапельний або плунжерний метод (зокрема френч- та аеропрес) ми отримаємо приблизно вдвічі меншу концентрацію — приблизно 2-2,2 мг/мл.

Учені пояснюють це тим, що для приготування еспресо використовують дрібніший помел, що передбачає більший контакт із водою. До того ж, тиск під час приготування виштовхує більше з'єднань у воду.

Однак у своєму новому дослідженні італійські вчені встановили, що найбільша концентрація кофеїну на сьогодні міститься в колд брю. Порція еспресо в обсязі — 18-30 мл, а колд брю — 120 мл. Дослідження показало, що в одній порції останнього міститься 150 мг кофеїну, тоді як у порції еспресо — максимум 122 мг.

Зазначимо, що колд брю є холодним способом заварювання кави і для нього використовується грубіший помел, ніж для еспресо. Однак він готується з високим співвідношенням кави та рідини, а для заварювання потрібні додаткові зерна.

Утім, учені зазначають, що концентрація кофеїну не є єдиним фактором "міцності" напою. Так, наприклад, у людей сильно відрізняються рецептори, що відповідають за виявлення і кофеїну, й інших гірких речовин — уся справа в генетиці та кількості гірких продуктів, що споживаються. Через війну різні зразки кави можуть по-різному нами сприйматися.

Також учені вважають, що люди по-різному чутливі до кофеїну. Наприклад, одні з нас можуть легко випити чашку кави перед сном і спокійно віддатися в обійми Морфея, інші ж — просто не зможуть заснути. Усе це через різну чутливість до стимулювальної дії кофеїну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені назвали п'ять причин, чому пити каву вранці — мудре рішення.