Чашка кофе до спортзала: ученые считают, что напиток поможет с интенсивными тренировками

Многочисленные исследования показали, что потребление кофеина может повысить физическую выносливость во время высокоинтенсивных упражнений, таких как бег, езда на велосипеде или плавание.

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Серия исследований показала, что употребление кофеина примерно за час до физической активности повышает работоспособность — интересное открытие в преддверии Тель-Авивского марафона в пятницу, 24 февраля.

Кофеин и спортивная выносливость уже много лет идут, можно даже сказать – бегут, рука об руку, пишет The Jerusalem Post. Многочисленные исследования показали, что потребление кофеина может повысить физическую выносливость во время высокоинтенсивных упражнений, таких как бег, езда на велосипеде или плавание.

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Хотя эспрессо и черный кофе, как известно, повышают работоспособность, важно отметить, что молочные или сладкие кофейные напитки, такие как латте и капучино, не способствуют значительному потреблению кофеина.

Ежедневно во всем мире выпиваются миллиарды чашек кофе, поэтому кофеин, несомненно, является наиболее потребляемым природным средством для повышения работоспособности на планете.

Как кофеин влияет на спортивные результаты?

Исследователи считают, что причина, по которой кофе и кофеин могут улучшить наши спортивные результаты, заключается в том, что кофеин связывается с рецепторами различных веществ в нервной системе, в частности, кофеин подавляет выработку аденозина.

Аденозин представляет собой органическое соединение, поглощение которого некоторыми нервными клетками замедляет активность нервных клеток, вызывая усталость. Таким образом, кофеин может связываться с теми же участками рецепторов и блокировать аденозин, заставляя людей чувствовать меньше боли и усталости.

Исследования также показали, что кофеин способствует восстановлению мышц после физических нагрузок, тем самым уменьшая мышечную боль, которая может возникнуть в результате высокоинтенсивных упражнений.

Поэтому наука говорит, что выпитая чашка кофе перед тренировкой или перед гонкой позволит вам быть более бдительными и сообразительными.

Сколько кофе нужно пить бегунам перед нагрузкой?

В рекомендации Международного общества спортивного питания утверждается, что на 1 кг массы тела следует употреблять от 3 до 6 мг кофеина. Также можно потреблять до 9 мг кофеина на 1 кг массы тела, но при превышении этого количества кофеина улучшения спортивных результатов не наблюдается.

Когда лучше пить кофе?

Исследования показывают, что употребление кофе за 60 минут до забега или другой физической нагрузки — наиболее оптимальное время для получения максимальной пользы от кофеина.

Ранее Фокус писал про то, как можно увеличить пользу кофе. Всего один ингредиент в небольшом количестве способен значительно усилить противовоспалительные свойства напитка.