Жінка злиться на телефон чоловіка, який дзвонить ночами, а потім усвідомлює причину (відео)

Жінка розповіла, що підозрювала чоловіка в листуванні ночами, але пізніше з подивом зрозуміла, що постійні сповіщення приходили від неї самої.

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Відео в TikTok, у якому жінка скаржиться на нічні повідомлення на телефоні чоловіка, несподівано стало вірусним.

Як виявилося, винуватицею вібрацій була сама дружина чоловіка: всю ніч вона надсилала йому десятки смішних відео.

"Хто пише йому в такий час?" — з підозрою подумала героїня відео, перш ніж усвідомила, що винна її власна звичка слати TikTok-підбірки коханому навіть пізно вночі. "Думаю, проблема в мені", — іронічно підписала вона відео.

Кліп, який зібрав понад 580 тисяч переглядів, моментально знайшов відгук у користувачів, які впізнали в ньому себе.

У коментарях люди ділилися схожими історіями.

"Мій чоловік заблокував мене в TikTok, тому що я надсилаю йому по 40 відео на день", "Коли була на 13-му тижні вагітності, годину плакала через його телефон, що вібрує, перш ніж зрозуміла — це я сама заспамила його відеороликами", "Ось чому мій чоловік відмовляється завантажувати TikTok"

Деякі коментатори зізналися, що такі "підозри" доводили до сварок, допоки не з'ясовувалося, що були хибними та смішними.

"Іноді моя дружина прокидається в паніці, щоб перевірити телефон. Думає, що щось термінове. А це просто я — знову відправив мем", — зізнався один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка оглянула орендовану квартиру після гостей і відчула, що з нею щось не так. Господиня Airbnb з Вашингтона (США) помітила, що будинок виглядав підозріло чистим, ніби в ньому ніхто не жив. Розгадка виявилася зворушливою.

Також стало відомо, що чоловік витратив 2 роки на ремонт у ванній, а потім усвідомив свою помилку. Житель Айдахо (США) самостійно оновив кімнату, але тільки на фінальній стадії помітив, що частина плитки в душі була покладена під неправильним кутом.