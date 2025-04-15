Женщина злится на телефон мужа, который звонит по ночам, а потом осознает причину (видео)

Женщина рассказала, что подозревала мужа в переписке по ночам, но позже с удивлением поняла, что постоянные уведомления приходили от нее самой.

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Видео в TikTok, в котором женщина жалуется на ночные уведомления на телефоне мужа, неожиданно стало вирусным.

Как оказалось, виновницей вибраций была сама жена мужчины: всю ночь она отправляла ему десятки смешных видео.

"Кто пишет ему в такое время?" — с подозрением подумала героиня видео, прежде чем осознала, что виновата ее собственная привычка слать TikTok-подборки любимому даже глубокой ночью. "Думаю, проблема во мне", — иронично подписала она видео.

Клип, собравший более 580 тысяч просмотров, моментально нашел отклик у пользователей, которые узнали в нем себя.

В комментариях люди делились похожими историями.

"Мой мужчина заблокировал меня в TikTok, потому что я отправляю ему по 40 видео в день", "Когда была на 13-й неделе беременности, час плакала из-за его вибрирующего телефона, прежде чем поняла — это я сама заспамила его видеороликами", "Вот почему мой муж отказывается скачивать TikTok"

Некоторые комментаторы признались, что такие "подозрения" доводили до ссор, пока не выяснялось, что были ложными и смешными.

"Иногда моя жена просыпается в панике, чтобы проверить телефон. Думает, что что-то срочное. А это просто я — опять отправил мем", — признался один из пользователей.

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