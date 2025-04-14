Женщина осмотрела съемную квартиру после гостей и ощутила, что с ней что-то не так (видео)

После выезда гостей хозяйка Airbnb из Вашингтона (США) заметила, что дом выглядел подозрительно чистым — как будто в нем никто не жил. Разгадка оказалась трогательной.

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Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Когда владелица жилья в Вашингтоне Лора Хименес осмотрела дом после выезда гостей, она сразу почувствовала, что что-то не так. Внутри было удивительно чисто: пустой холодильник, нетронутая кухня, безупречно убранные комнаты и идеально сложенные полотенца. Казалось, что трое гостей, на которых была оформлена бронь, даже не жили в доме.

Смущенная хозяйка провела более тщательный осмотр и обнаружила, что использовалась всего одна кровать. Но разгадка вскоре нашлась. Американка заметила запись в гостевой книге. Оказалось, что только одна из трех подруг смогла приехать, так как остальные заболели. Хименес призналась, что была глубоко тронута этой записью: "Это разбило мне сердце. Но я рада, что ей все равно понравилось пребывание".

Хименес активно делится закулисными моментами аренды жилья Фото: TikTok

Видео с этим эмоциональным моментом она опубликовала в TikTok, где оно собрало более 930 тысяч просмотров. В комментариях пользователи разделили чувства хозяйки: "Ох. Как грустно", — написал один. Другие отмечали, что сами стараются оставлять жилье в идеальном порядке.

Хименес активно делится закулисными моментами аренды.

"Мне нравится вдохновлять других заниматься этим бизнесом. Пользователи TikTok были великолепны и очень сопереживающие", — добавила она.

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