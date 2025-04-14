Жінка оглянула орендовану квартиру після гостей і відчула, що з нею щось не так (відео)

Після виїзду гостей господиня Airbnb із Вашингтона (США) помітила, що будинок виглядав підозріло чистим — ніби в ньому ніхто не жив. Розгадка виявилася зворушливою.

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Про це американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Коли власниця житла у Вашингтоні Лора Хіменес оглянула будинок після виїзду гостей, вона одразу відчула, що щось не так. Усередині було напрочуд чисто: порожній холодильник, незаймана кухня, бездоганно прибрані кімнати та ідеально складені рушники. Здавалося, що троє гостей, на яких було оформлено бронь, навіть не жили в будинку.

Збентежена господиня провела ретельніший огляд і виявила, що використовувалося лише одне ліжко. Але розгадка незабаром знайшлася. Американка помітила запис у гостьовій книзі. Виявилося, що тільки одна з трьох подруг змогла приїхати, оскільки інші захворіли. Хіменес зізналася, що була глибоко зворушена цим записом: "Це розбило мені серце. Але я рада, що їй все одно сподобалося перебування".

Хіменес активно ділиться закулісними моментами оренди житла Фото: TikTok

Відео з цим емоційним моментом вона опублікувала в TikTok, де воно зібрало понад 930 тисяч переглядів. У коментарях користувачі поділили почуття господині: "Ох. Як сумно", — написав один. Інші зазначали, що самі намагаються залишати житло в ідеальному порядку.

Хіменес активно ділиться закулісними моментами оренди.

"Мені подобається надихати інших займатися цим бізнесом. Користувачі TikTok були чудові та дуже співпереживають", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах. Подружжя знайшло спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безкоштовно. Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія), знизила ціну, так і не дочекавшись покупця.