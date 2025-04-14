Мужчина потратил 2 года на ремонт в ванной, а затем осознал свою ошибку (фото)

Житель Айдахо (США) самостоятельно отремонтировал ванную комнату, потратив на это два года, но только на финальной стадии заметил, что часть плитки в душе была уложена под неправильным углом.

Related video

Об этом рассказал пользователь с ником u/RigoMortize на популярном форуме Reddit.

Американец, потратил два года на переделку ванной комнаты, почти полностью обновил сантехнику, самостоятельно облицевал душ плиткой и только в момент, когда собрался похвастаться результатом в соцсетях, заметил досадную ошибку. Одна из секций плитки была уложена под углом 90 градусов.

AJ, как мужчина представился изданию Newsweek, признается: это был его первый опыт укладки плитки. Несмотря на трудности, он не обращался за помощью — разве что получал комментарии от отца и одобрение от жены. После завершения работ он решил выложить фотографию душа в Facebook, но именно на снимке заметил несовпадение рисунка плитки.

Часть плитки в душе была уложена под неправильным углом Фото: Reddit

Решив узнать, насколько ошибка заметна другим, AJ разместил фото на Reddit с вопросом: "Жена говорит, что оставить так. А вы что скажете?".

Комментаторы быстро нашли "косяк", но заверили мужчину, что переживать не о чем.

"Это не ошибка, а дизайнерское решение", — подбодрил один из пользователей.

Как оказалось, ремонт ванной комнаты для AJ имел не только бытовое, но и личное значение: во время работ семья узнала, что у их пятилетнего сына Гриффина — редкая форма мышечной дистрофии, поэтому часть проекта была адаптирована под будущие потребности ребенка.

Теперь, когда ремонт завершен, семья взялась за новую цель — осуществить мечту Гриффина и отвезти его в Диснейленд. На платформе GoFundMe уже собрано более тысячи долларов.

"Мы хотим сделать это, пока он еще может ходить", — говорит американец.

Ранее Фокус сообщал, что пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах. Супруги нашли способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

Также стало известно, что супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно. Жительница Шотландии Рэйчел Рейд, выигравшая роскошный особняк в Суррее (Англия) снизила цену, так и не дождавшись покупателя.