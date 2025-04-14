Чоловік витратив 2 роки на ремонт у ванній, а потім усвідомив свою помилку (фото)

Житель Айдахо (США) самостійно відремонтував ванну кімнату, витративши на це два роки, але тільки на фінальній стадії помітив, що частина плитки в душі була покладена під неправильним кутом.

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Про це розповів користувач із ніком u/RigoMortize на популярному форумі Reddit.

Американець витратив два роки на переробку ванної кімнати, майже повністю оновив сантехніку, самотужки облицював душ плиткою і тільки в момент, коли зібрався похвалитися результатом у соцмережах, помітив прикру помилку. Одна із секцій плитки була покладена під кутом 90 градусів.

AJ, як чоловік представився виданню Newsweek, зізнається: це був його перший досвід укладання плитки. Попри труднощі, він не звертався по допомогу — хіба що отримував коментарі від батька та схвалення від дружини. Після завершення робіт він вирішив викласти фотографію душа у Facebook, але саме на знімку помітив розбіжність малюнка плитки.

Частина плитки в душі була покладена під неправильним кутом Фото: Reddit

Вирішивши дізнатися, наскільки помилка помітна іншим, AJ розмістив фото на Reddit із запитанням: "Дружина каже, що залишити так. А ви що скажете?".

Коментатори швидко знайшли "косяк", але запевнили чоловіка, що переживати нема про що.

"Це не помилка, а дизайнерське рішення", — підбадьорив один із користувачів.

Як виявилося, ремонт ванної кімнати для AJ мав не тільки побутове, а й особисте значення: під час робіт сім'я дізналася, що їхній п'ятирічний син Гріффін має рідкісну форму м'язової дистрофії, тож частина проєкту була адаптована під майбутні потреби дитини.

Тепер, коли ремонт завершено, сім'я взялася за нову мету — здійснити мрію Гріффіна і відвезти його в Діснейленд. На платформі GoFundMe вже зібрано понад тисячу доларів.

"Ми хочемо зробити це, поки він ще може ходити", — каже американець.

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