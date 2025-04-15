Хімікати і токсини з цвілі: дубайський шоколад може бути небезпечним для здоров'я, але не весь

Експерти попереджають, що дешеві версії шоколаду з Дубая, який став неймовірно популярним у всьому світі, можуть містити канцерогенні хімікати, пальмову олію та навіть токсини з цвілі. Ба більше, існують побоювання, що вживання таких ласощів також здатне викликати рак.

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Про це пише Daily Mail.

Не багато продуктів останнім часом викликали такий всесвітній ажіотаж, як знаменитий шоколадний батончик із Дубая. Ласощі стали відомими в соціальних мережах торік, а їхніми головними інгредієнтами є суміш фісташок і хрустке тісто катаїфі.

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Популярна в усьому світі шоколадка була створена британсько-єгипетським шоколатьє з Дубая Сарою Хамуда, як новий спосіб задовольнити її тягу до їжі під час вагітності. Тепер батончик став настільки популярним, що його буквально хочуть спробувати люди в усьому світі.

На жаль, популярність дубайського шоколаду призвела до появи "чорного ринку", а виробники по всьому світу запустили своє виробництво ласощів, використовуючи дешеві та небезпечні підробки. У новому дослідженні, яке було ініційоване і проведене Управлінням хімічних і ветеринарних розслідувань (CVUA), експерти виявили, що деякі шоколадні батончики, імпортовані з Близького Сходу, наповнені шкідливими добавками та забруднювальними речовинами. Сюди входить пальмова олія, зелені харчові барвники, токсини, що виробляються цвіллю, і навіть хімічні сполуки, які вважаються канцерогенними.

Під час розслідування експерти протестували вісім імпортних зразків підробленого шоколаду: 5 з ОАЕ і три з Туреччини. Крім мелених фісташок і катаїфі, начинка шоколадного батончика Dubai містить тахіні — солодку пасту з меленого насіння кунжуту. Однак учені також виявили інші "добавки":

пальмова олія, яку давно пов'язують із проблемами зі здоров'ям, зокрема й хворобами серця;

наявність забрудненої пальмової олії в шоколаді призвела до утворення 3-МХПД — сполука вважається канцерогенною;

гліцидилові ефіри жирних кислот, які розпадаються на 3-МХПД і гліцидол, ще одна сполука, описана як "ймовірно канцерогенна";

токсини цвілі — насамперед афлатоксини, які також вважаються сильним канцерогеном для людини;

харчові барвники E140 або E141, що надають начинці інтенсивнішого зеленого відтінку та імітують вміст фісташок;

соняшникова і пальмова олія, що використовується як замінник какао-масла.

Згідно із загальноєвропейською директивою щодо какао та какао-продуктів, продукт має містити какао-масло, щоб узагалі вважатися шоколадом, тому експерти стверджують, що брендинг "Дубайський шоколад" навіть є точним описом. Приголомшливим фактом є те, що какао-масло було вказано в списку інгредієнтів двох із п'яти не шоколадних продуктів, хоча насправді його там не було.

На жаль, результати розслідування не розкривають назви брендів або виробників, а також не вказують місця, де вони продаються. Але, за словами експертів, усі зразки мали "зовні схожий вигляд".

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