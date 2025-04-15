Як приготувати ідеальну піцу: домашні кухарі роблять фатальну помилку

Експерти розкрили секрет приготування піци ресторанної якості в домашніх умовах, а також розповіли, чому домашнім кухарям ніколи не слід використовувати верхню полицю духовки для приготування цієї страви.

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Про це пише Daily Mail.

Більшість людей на планеті обожнюють піцу: з фаршированими бортиками, додатковим сиром або навіть піцу з ананасом, яка викликає так багато суперечок. Дехто користується доставкою, тоді як інші не проти приготувати піцу власноруч, але науковці попереджають: більшість домашніх кухарів припускаються однієї й тієї самої помилки.

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За словами експерта з продуктів у компанії AEG UK, що виробляє побутову та кухонну техніку, Майкла Форбса, для приготування ідеальної страви необхідно ретельно подумати про те, куди її покласти. По суті, основним моментом, за словами експертів, є визначення того, на яку решітку покласти піцу, щоб вона вийшла ідеальною. Ба більше, вчені попереджають, що використання верхньої полиці в духовці — це рецепт катастрофи.

Експерти зазначають, що розміщення піци в духовці може вплинути на рівномірність пропікання скоринки та начинки. Це поради та інструменти, які кожен може використовувати для приготування піци ресторанної якості вдома.

Для досягнення найкращих результатів учені рекомендують використовувати гарячий камінь для піци, який допомагає утримувати й рівномірно розподіляти тепло під час приготування страви. Експерти також радять розміщувати його на середній полиці традиційної духовки — це забезпечить рівномірне приготування.

Водночас нижня полиця може забезпечити більш хрустку скориночку, а верхня полиця, найімовірніше, призведе до недосмаженої основи та занадто хрусткої начинки. За словами Форбса, камінь для піци слід попередньо розігріти протягом 30 хвилин, а потім помістити на середню або нижню полицю — це дасть змогу створити ідеальну страву.

За словами експертів, також важливо використовувати правильні налаштування духовки. Зазначимо, що в деяких нових духовках є налаштування, спеціально призначене для домашньої піци. Однак, якщо його немає, вчені радять дотримуватися температурного режиму у 240-250 °C або найвищої температури з доступних налаштувань.

По суті, мета приготування піци — домогтися рівномірної циркуляції повітря і тепла зверху та знизу, щоб створити ідеальний баланс сиру, що пузириться, насиченого соусу і хрусткої скоринки. Піцу радять готувати протягом 7-9 хвилин, якщо в неї тонка скоринка, і до 12 хвилин, якщо скоринка товста.

Хоча найкращі результати досягаються під час використання каменю для піци, призначеного для вбирання вологи, створення хрусткої основи та рівномірного розподілу тепла, перевертання дека догори дном може дати аналогічний ефект.

Ще одним базовим правилом для приготування ідеальної піци є використання правильного борошна. Щоб отримати гладку текстуру тіста, експерт рекомендує використовувати італійське борошно Tipo '00' дрібного помелу, що робить м'яке, але еластичне тісто, з яким легко працювати і яке дає легку, повітряну скоринку.

Раніше Фокус писав про те, що піца — найзвичніша страва у світі.