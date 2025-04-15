Как приготовить идеальную пиццу: домашние повара совершают фатальную ошибку

Эксперты раскрыли секрет приготовления пиццы ресторанного качества в домашних условиях, а также рассказали, почему домашним поварам никогда не следует использовать верхнюю полку духовки для приготовления этого блюда.

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Об этом пишет Daily Mail.

Большинство людей на планете обожают пиццу: с фаршированными бортиками, дополнительным сыром или даже пиццу с ананасом, которая вызывает так много споров. Некоторые пользуются доставкой, тогда как другие не против приготовить пиццу самостоятельно, но ученые предупреждают: большинство домашних поваров совершают одну и ту же ошибку.

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По словам эксперта по продуктам в компании AEG UK, производящей бытовую и кухонную технику, Майкла Форбса, для приготовления идеального блюда необходимо тщательно подумать о том, куда ее положить. По сути, основным моментом, по словам экспертов, является определение того, на какую решетку положить пиццу, чтобы она вышла идеальной. Более того, ученые предупреждают, что использование верхней полки в духовке — это рецепт катастрофы.

Эксперты отмечают, что размещение пиццы в духовке может повлиять на равномерность пропекания корочки и начинки. Это советы и инструменты, которые каждый может использовать для приготовления пиццы ресторанного качества дома.

Для достижения наилучших результатов ученые рекомендуют использовать горячий камень для пиццы, который помогает удерживать и равномерно распределять тепло во время приготовления блюда. Эксперты также советуют размещать его на средней полке традиционной духовки — это обеспечит равномерное приготовление.

В то же время нижняя полка может обеспечить более хрустящую корочку, а верхняя полка, скорее всего, приведет к недожаренной основе и слишком хрустящей начинке. По словам Форбса, камень для пиццы следует предварительно разогреть в течение 30 минут, а затем поместить на среднюю или нижнюю полку — это позволит создать идеальное блюдо.

По словам экспертов, также важно использовать правильные настройки духовки. Отметим, что в некоторых новых духовках есть настройка, специально предназначенная для домашней пиццы. Однако, если ее нет, ученые советуют придерживаться температурного режима в 240–250 °C или к самой высокой температуре из доступных настроек.

По сути, цель приготовления пиццы — добиться равномерной циркуляции воздуха и тепла сверху и снизу, чтобы создать идеальный баланс пузырящегося сыра, насыщенного соуса и хрустящей корочки. Пиццу советуют готовить в течение 7-9 минут, если у нее тонкая корочка, и до 12 минут, если корочка толстая.

Хотя наилучшие результаты достигаются при использовании камня для пиццы, предназначенного для впитывания влаги, создания хрустящей основы и равномерного распределения тепла, переворачивание противня вверх дном может дать аналогичный эффект.

Еще одним базовым правилом для приготовления идеальной пиццы является использование правильной муки. Чтобы получить гладкую текстуру теста, эксперт рекомендует использовать итальянскую муку Tipo '00' мелкого помола и делает мягкое, но эластичное тесто, с которым легко работать, и которое дает легкую, воздушную корочку.

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