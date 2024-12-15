Дубайський шоколад: чому близькосхідний десерт став інтернет-сенсацією (відео)

Популярність дубайського шоколаду стала несподіванкою для авторки цього десерту, Сари Хамуди. За її словами, попит набагато перевищує пропозицію.

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В останні кілька місяців у мережі завірусилися відео, на яких блогери демонструють дубайський шоколад з його унікальною зеленою начинкою і неповторним хрускотом. У TikTok та Instagram подібні ролики набирають мільйони переглядів. У чому ж причина такого феномена, розбирався Фокус.

Звідки взявся дубайський шоколад

Як пише CNN, шоколадні батончики з незвичайними начинками, як-от тісто філо, ванільний заварний крем або чай із печивом, виробляє компанія Fix Dessert Chocolatier. Її створила 38-річна шоколатьє Сара Хамуда. 38-річна жінка, яка проживає в Дубаї вже дев'ять років, запустила бренд 2021 року як підробіток. Будучи вагітною, британсько-єгипетська підприємиця вирішила створити щось більше, ніж "типова" шоколадна доза, щоб задовольнити найнезвичайніші смакові вподобання майбутніх мам.

Оскільки батончики виготовляють вручну, включно з барвистими малюнками, намальованими на кожному з них, є межа тому, скільки команда може виробити.

"Для мене дуже важливо (зберігати) якість та інгредієнти нашої продукції", – каже Сара, додаючи, що секрет її батончиків – це фірмова форма, яку вона використовує для надання форми шоколаду та пакування начинки.

Частина привабливості батончиків Fix полягає в креативних назвах, які вигадує чоловік Гамуди, та унікальних близькосхідних смаках, як-от фініки, карак (пряна чайна суміш) і кнафе, традиційний арабський десерт, приготований з подрібненого тіста, фісташок, солодкого м'якого сиру та сиропу. Поєднання фісташок, медового сиропу і ніжних шарів хрускоту викликає асоціації з листковою текстурою пахлави.

Шоколадні батончики важать 200 гр і вирізняються новими смаками

Інтернаціональне населення Дубая, в якому переважають експати, також надихнуло на створення деяких смаків, наприклад, "Mind your own Buiscoff" — плитка білого шоколаду з хрусткою начинкою з чізкейка Lotus, або "Cereously Chewsy" — плитка молочного шоколаду з начинкою з шоколадної помадки Nutella, заварного крему і пластівців.

З локального бренду в глобальний тренд

Шоколад Fix наразі доступний тільки в Дубаї. Однак після того, як він прославився на весь світ, у виробників виникли проблеми. Вони банально не можуть наздогнати попит. Неочікувана популярність призвела до того, що компанія розширилася: від Хамуди та її чоловіка, які працюють удома, до команди з 10 осіб на орендованій кухні.

200-грамові плитки шоколаду, що продаються по $20 за штуку, доступні тільки через службу доставки їжі Deliveroo, а продажі починаються о 14:00 і 17:00 годині щодня. Хамуда зазначає, що пропозиція обмежена 500 замовленнями на день, тож вони зазвичай розлітаються протягом кількох хвилин.

За словами Сари, через маленьку кількість шоколадок в Інтернеті виникла негативна реакція: клієнти скаржаться на дефіцит плиток і критикують ажіотаж як маркетинговий хід. Вона обіцяє, що незабаром її компанія все ж вийде на міжнародний рівень, зараз вони активно працюють над цим:

"У нас багато всього в розробці. Кожній тенденції свій час. Але я думаю, що ми можемо дати набагато більше, і я думаю, що для нас це тільки початок".

Витоки популярності

Насправді причиною нестачі шоколаду стала його моментальна популярність, якій посприяли соціальні мережі. Про Fix дізнався весь світ після того, як блогерка з TikTok Марія Вехера опублікувала кадри, де їсть батончик у своїй машині. Відео набрало понад 105 мільйонів переглядів на сьогоднішній день, а сотні людей відтоді зняли власну реакцію на батончики.

Те саме відео, яке зробило шоколад неймовірно популярним

За словами Сари, вона не очікувала такої реакції. Ажіотаж навколо бренду був "нереальним", каже Хамуда, додаючи, що щоденні замовлення Fix зросли з однозначних цифр до 500, а відгуки надходять з Канади, Аргентини та Румунії.

"Це безумство, що відбувається. Чесно кажучи, я ніколи не думала, що це стане глобальним", — сказала вона.

Побічні плоди популярності

Попит породжує пропозицію, і як результат – з'явилося чимало реплік дубайського шоколаду, виробники якого прагнуть імітувати ці смаки і текстури. Деякі навіть надають своїм продуктам квіткові ноти рожевої води або горіхову насиченість манної крупи, щоб імітувати кнафе. Відчайдушне бажання фанатів скуштувати незвичні смаки та текстури призвело до появи "чорного ринку шоколаду", на якому плитки з'явилися в Південній Африці за непомірними цінами. Однак експерти попереджають, що не всі репліки відповідають стандартам.

Тим часом кулінари вже придумали, як зробити дубайський шоколад у домашніх умовах.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили захисні властивості у популярного шоколаду.