Кинули виклик дитячому катові: вчені розробили точний спосіб діагностики остеосаркоми

Багато онкологічних захворювань можуть легко ховатися від погляду лікарів і заплутувати їхні спроби перемогти хворобу. Однак нещодавно вчені розробили метод їх виявлення, який може прокласти шлях до підвищення виживання хворих дітей.

Related video

Дослідники виявили три різні підтипи остеосаркоми, рідкісної форми раку кісток, використовуючи передове математичне моделювання та методи машинного навчання. Це відкриття, зроблене групою фахівців з Університету Східної Англії (UEA), здатне зробити революцію в лікуванні цього раку, який здебільшого вражає дітей і підлітків, пише UEA.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Історично склалося так, що пацієнтів з остеосаркомою лікували за єдиними протоколами, які включали хіміотерапію і хірургію, що часто призводило до неоднозначних результатів. Новий метод, що отримав назву "декомпозиція латентного процесу" (LPD), дає змогу класифікувати пацієнтів на підгрупи на основі генетичних даних, відкриваючи шлях до персоналізованих підходів до лікування.

Важливо

Один у полі — не воїн: лікарі назвали орган, який є важливим союзником хворих на рак

Доктор Даррелл Грін, автор дослідження з UEA, відзначив застій у лікуванні остеосаркоми з 1970-х років, коли стандартним лікуванням були нецільова хіміотерапія і хірургія, що іноді призводило до тяжких побічних ефектів, таких як ампутація кінцівки. Клінічні випробування нових препаратів для лікування остеосаркоми за останні 50 років часто називали невдалими. Однак доктор Грін зазначив, що ці препарати показали ефективність у невеликої групи пацієнтів, що вказує на існування підтипів, які можуть отримати користь від цілеспрямованого лікування. Можливість класифікувати пацієнтів за підтипами за допомогою методу LPD може забезпечити точніші й ефективніші випробування методів лікування, що дасть змогу домогтися клінічного успіху вперше за останні десятиліття.

Наукова робота, опублікована в журналі Briefings in Bioinformatics, фінансувалася організацією Children with Cancer UK, провідною благодійною організацією, що просуває дослідження в галузі дитячих онкологічних захворювань. Доктор Султана Чоудрі, керівник дослідницького відділу благодійної організації, наголосила на важливості інвестування в подібні дослідження для розроблення більш щадних і ефективних методів лікування для дітей і підлітків. Вона висловила оптимізм з приводу того, що ця робота поліпшить діагностику, лікування і довгостроковий догляд за молодими пацієнтами, забезпечивши їм кращі перспективи виживання.

Загальне виживання при остеосаркомі залишається всього на рівні близько 50% протягом останніх 45 років, що частково пояснюється обмеженим розумінням підтипів цього раку і механізмів його стійкості. Традиційні моделі для прогнозування підтипів стикаються з труднощами через гетерогенність ракових клітин у межах однієї пухлини. Нова модель LPD подолала цю проблему, виявляючи приховані закономірності в активності генів і виявляючи функціональні стани пухлини, які по-різному реагують на лікування.

Одним із примітних результатів дослідження стало виявлення підтипу, який досить погано реагує на стандартну схему хіміотерапії MAP. Групуючи пацієнтів на основі цих даних, лікарі зможуть ефективніше підбирати лікування, вважають автори. Незважаючи на такі обмеження, як невеликі набори даних і неповні клінічні показання, дослідники перевірили модель LPD на чотирьох незалежних наборах даних. Доктор Грін зазначив, що наразі ведеться робота з розширення їхнього збору та вдосконалення моделі з метою подальшого уточнення класифікації. Їхні результати не тільки дають надію на поліпшення результатів при остеосаркомі, а й створюють прецедент для аналогічних досягнень в інших випадках рідкісних і складних ракових захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

Також Фокус писав про те, що звичайний алкотестер здатний виявити рак. Новий ворог захворювання — це не черговий препарат, а те, що вже давно стало буденною перевіркою для нетверезих водіїв.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.