Бросили вызов детскому палачу: ученые разработали точный способ диагностики остеосаркомы

Многие онкологические заболевания могут легко скрываться от взора врачей и запутывать их попытки победить болезнь. Однако недавно ученые разработали метод их обнаружения, который может проложить путь к повышению выживаемости больных детей.

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Исследователи выявили три различных подтипа остеосаркомы, редкой формы рака костей, используя передовое математическое моделирование и методы машинного обучения. Это открытие, сделанное группой специалистов из Университета Восточной Англии (UEA), способно произвести революцию в лечении этого рака, который в основном поражает детей и подростков, пишет UEA.

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Исторически сложилось так, что пациентов с остеосаркомой лечили по единым протоколам, включающим химиотерапию и хирургию, что часто приводило к неоднозначным результатам. Новый метод, получивший название "декомпозиция латентного процесса" (LPD), позволяет классифицировать пациентов на подгруппы на основе генетических данных, открывая путь к персонализированным подходам к лечению.

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Доктор Даррелл Грин, автор исследования из UEA, отметил застой в лечении остеосаркомы с 1970-х годов, когда стандартным лечением были нецелевая химиотерапия и хирургия, что иногда приводило к тяжелым побочным эффектам, таким как ампутация конечности. Клинические испытания новых препаратов для лечения остеосаркомы за последние 50 лет часто называли неудачными. Однако доктор Грин отметил, что эти препараты показали эффективность у небольшой группы пациентов, что указывает на существование подтипов, которые могут получить пользу от целенаправленного лечения. Возможность классифицировать пациентов по подтипам с помощью метода LPD может обеспечить более точные и эффективные испытания методов лечения, что позволит добиться клинического успеха впервые за последние десятилетия.

Научная работа, опубликованная в журнале Briefings in Bioinformatics, финансировалась организацией Children with Cancer UK, ведущей благотворительной организацией, занимающейся продвижением исследований в области детских онкологических заболеваний. Доктор Султана Чоудри, руководитель исследовательского отдела благотворительной организации, подчеркнула важность инвестирования в подобные исследования для разработки более щадящих и эффективных методов лечения для детей и подростков. Она выразила оптимизм по поводу того, что эта работа улучшит диагностику, лечение и долгосрочный уход за молодыми пациентами, обеспечив им лучшие перспективы выживания.

Общая выживаемость при остеосаркоме остается всего на уровне около 50% в течение последних 45 лет, что отчасти объясняется ограниченным пониманием подтипов этого рака и механизмов его устойчивости. Традиционные модели для прогнозирования подтипов сталкиваются с трудностями из-за гетерогенности раковых клеток в пределах одной опухоли. Новая модель LPD преодолела эту проблему, выявляя скрытые закономерности в активности генов и обнаруживая функциональные состояния опухоли, которые по-разному реагируют на лечение.

Одним из примечательных результатов исследования стало выявление подтипа, который довольно плохо реагирует на стандартную схему химиотерапии MAP. Группируя пациентов на основе этих данных, врачи смогут более эффективно подбирать лечение, считают авторы. Несмотря на такие ограничения, как небольшие наборы данных и неполные клинические показания, исследователи проверили модель LPD на четырех независимых наборах данных. Доктор Грин отметил, что в настоящее время ведется работа по расширению их сбора и совершенствованию модели с целью дальнейшего уточнения классификации. Их результаты не только дают надежду на улучшение исходов при остеосаркоме, но и создают прецедент для аналогичных достижений в других случаях редких и сложных раковых заболеваний.

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