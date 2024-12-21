Женщина поручила мужу одеть детей: похоже, он не так ее услышал (фото, видео)

Элис убеждена, что нужно придерживаться определенного распорядка, когда дело доходит до выбора одежды, поэтому можно представить, как она отреагировала, увидев свое семейство на людях.

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Мамы и папы, как правило, расходятся во мнениях относительно того, кто должен брать на себя основную часть обязанностей по уходу за детьми, таких как кормление, купание и одевание. Одна женщина, которая попросила мужа встретить ее в торговом центре с детьми, стала звездой соцсетей, когда поделилась кадрами, как благоверный справился с этой задачей.

"Как мама-домохозяйка чаще всего именно я собираю своих мальчиков. Хочу, чтобы они выглядели как можно лучше. Это учит их личной ответственности, независимости и заботе о себе. Со временем это превратится в устойчивые привычки", — говорит мать в интервью Newsweek.

Женщина твердо убеждена, что нужно придерживаться определенного распорядка, когда дело доходит до одевания, поэтому можно представить, как она отреагировала, когда во время обычного выходного дня в торговом центре встретилась со своим благоверным и детьми, одетыми в пижаму.

"Папа одел ребят на прогулку, поскольку он плывет по течению, поэтому подумал, что рождественская пижама для прогулки в торговом центре будет не плохим вариантом для ребят. Представьте мое удивление, когда я закончила свои дела и встретилась с семьей", — добавила Элис.

В подписи к видео автор написала: "Ты дала папе распоряжение встретить тебя с детьми в торговом центре, но он привез детей в пижамах, поэтому теперь мы все едем домой. Сейчас 15:00. Пусть каждый судит сам".

Отец с детьми, одетыми в пижаму Фото: TikTok

Позже женщина объяснила, что ролик записали в шутку, однако он быстро стал вирусным, собрав более 500 тысяч просмотров и спровоцировав широкую дискуссию о том, можно ли малышам носить пижаму на улице днем.

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное в кадре.

"На днях переодела своего ребенка из повседневной одежды в рождественскую пижаму, чтобы пойти за продуктами", — прокомментировала одна пользовательница.

"Если они счастливы, то мне все равно, во что они одеты! Сейчас все выходные в пижаме", — сказал другой зритель.

Еще один добавил: "Я бы тоже был в пижаме, пока дети счастливы и здоровы, это все, что имеет значение для меня!".

Напомним, ранее 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью.

Кроме того, мать Харли Уолтон из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.