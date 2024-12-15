Мать сказала 3-летней дочери "навести порядок": вот, что она сделала в ответ (видео)

Эмбер Генри попросила дочь убрать игровую зону, но не ожидала, что ребенок справится с этой задачей даже лучше.

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29-летняя Эмбер Генри из Канады поделилась в сети кадрами, которые демонстрируют незаурядные организаторские способности ее 3-летней дочери Айви. Похоже, ребенок в совершенстве овладел искусством уборки, что растрогало интернет-сообщество до слез. Соответствующее видео, опубликованное в TikTok, собрало более 1,6 миллиона просмотров.

"Я была шокирована. Внимание к деталям поражает. Честно говоря, почти готова расплакаться", — признается растроганная Эмбер в начале ролика. Женщина попросила Айви убрать игровую зону, но не ожидала, что ребенок справится с этой задачей настолько хорошо.

В кадре можно увидеть, что ботинки девочки и ее мамы стоят рядом, сумка висит на дверной ручке, фартуки развешаны, а в вазе с водой плавают лепестки цветов.

"Последнее добило меня", — признается Генри. По ее словам, опавшие лепестки валялись на этажерке, но Айви собрала их и положила обратно в воду.

Мать завершила свое видео словами: "Мое сердце разрывается от того, что я родила самого милого ребенка на планете. Видимо, ребенок наблюдал за мной и брал пример".

Этот ролик женщины собрал более 1,6 млн просмотров, множество лайков, комментариев и репостов.

"Завтра, когда она проснется, скажите ей, как вы ею гордитесь", — написал один из юзеров.

Другая участница обсуждения добавила: "Это запомнится ей, поверьте".

"Эти туфли уже заставили меня рыдать", — прокомментировала следующая зрительница.

Напомним, ранее 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью.

Кроме того, мать Харли Уолтон из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.