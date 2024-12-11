"Пусть все знают": мать проучила 8-летнюю дочь, которая не хотела одеваться (видео)

В ролике Саша Тригг из Большого Манчестера идет по тротуару, держа перед собой пальто 8-летней дочери, одетой только в кофту.

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Мама, чья дочь отказывалась надевать пальто по дороге в школу, несмотря на мороз на улице, нашла оригинальный способ возмездия. Курьезный ролик женщина разместила на своей странице в TikTok, вызвав восхищение у других родителей, которые ежедневно сталкиваются с детскими истериками из-за нежелания носить ту или иную вещь.

В видео, которое сняла Саша Тригг из Большого Манчестера (Великобритания), автор идет по тротуару, держа перед собой пальто 8-летней дочери, одетой только во флисовую кофту. Вокруг можно увидеть заснеженные зимние пейзажи.

"Держу пальто своей дочери, чтобы все знали, что у нее есть верхняя одежда. Она отказывается его носить, потому что на улице "не холодно", но у нас нет времени на споры", — говорится в описании.

Этот курьезный ролик собрал почти 700 тысяч просмотров. Пользователи сети в комментариях начали делиться похожими историями.

"Это моя ежедневная борьба";

"Правильно, пусть все знают, что вы не плохая мать";

"Когда я прохожу мимо чужих людей, то говорю: "Можешь одеть пальто, пожалуйста? Ты замерзнешь". Иногда приходится повторять это по 50 раз в день";

"Несколько дней назад я видел мальчика, который шел по улице в школу в шортах и футболке. Знаю только, что его мама кричала перед тем, как он пошел надевать пальто";

"Мой сын — единственный в классе без школьного джемпера! Учительница прислала мне фотографию, на которой он стоит в своей футболке для гольфа, тогда как другие дети в теплой одежде!".

Тригг не ожидала такой реакции интернет-сообщества. "Судя по комментариям, это довольно распространенное явление", — сказала она, справедливости ради добавив, что дочь не всегда отказывается надевать пальто.

Кстати, в опросе 2000 родителей детей школьного возраста из США, проведенном OnePoll от имени Amazon Devices, более половины респондентов (58%) ответили, что считают утро наиболее стрессовой частью дня, в частности на проблему одевания детей пожаловались 25% опрошенных.

Напомним, ранее Фокус писал, как найти время для отдыха, ухаживая за маленькими детьми, задача хоть и сложная, но вполне реальная. Это доказал молодой отец Уильям Зандстра из Вашингтона (США), который нашел чем занять своих мальков, чтобы немного вздремнуть и набраться сил.

А вот 35-летний отец по фамилии Чжан из города Чжэнчжоу, что в центральном Китае, решил проблему телефонной зависимости в своей семье, превратив дом в игрушечный замок. В частности, мужчина использовал трубы вытяжки для изготовления розового дракона, чем покорил сердца многих пользователей сети.