"Хай всі знають": мати провчила 8-річну дочку, яка не хотіла одягатися (відео)

У ролику Саша Трігг з Великого Манчестера йде тротуаром, тримаючи перед собою пальто 8-річної доньки, одягненої лише у кофту.

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Мама, чия донька відмовлялася одягати пальто по дорозі до школи, попри мороз на вулиці, знайшла оригінальний спосіб відплати. Курйозний ролик жінка розмістила на своїй сторінці у TikTok, викликавши захоплення в інших батьків, які щодня стикаються з дитячими істериками через небажання носити ту чи іншу річ.

У відео, яке зняла Саша Трігг з Великого Манчестера (Велика Британія), авторка йде тротуаром, тримаючи перед собою пальто 8-річної доньки, одягненої лише у флісову кофту. Навколо можна побачити засніжені зимові пейзажі.

"Тримаю пальто своєї доньки, щоб усі знали, що у неї є верхній одяг. Вона відмовляється його носити, бо на вулиці "не холодно", але у нас немає часу на суперечки", — йдеться в описі.

Цей курйозний ролик зібрав майже 700 тисяч переглядів. Користувачі мережі у коментарях почали ділитися схожими історіями.

"Це моя щоденна боротьба";

"Правильно, хай всі знають, що ви не погана мати";

"Коли я проходжу повз чужих людей, то кажу: "Можеш одягнути пальто, будь ласка? Ти замерзнеш". Іноді доводиться повторювати це по 50 разів на день";

"Кілька днів тому я бачив хлопчика, який йшов вулицею до школи в шортах і футболці. Знаю тільки, що його мама кричала перед тим, як він пішов одягати пальто";

"Мій син — єдиний у класі без шкільного джемпера! Вчителька надіслала мені фотографію, на якій він стоїть у своїй футболці для гольфу, тоді як інші діти в теплому одязі!".

Трігг не очікувала на таку реакцію інтернет-спільноти. "Судячи з коментарів, це досить поширене явище", — сказала вона, заради справедливості додавши, що дочка не завжди відмовляється одягати пальто.

До речі, в опитуванні 2000 батьків дітей шкільного віку із США, проведеному OnePoll від імені Amazon Devices, більш ніж половина респондентів (58%) відповіли, що вважають ранок найбільш стресовою частиною дня, зокрема на проблему одягання дітей поскаржилися 25% опитаних.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як знайти час для відпочинку, доглядаючи за маленькими дітьми, завдання хоч і складне, але цілком реальне. Це довів молодий батько Вільям Зандстра з Вашингтона (США), який знайшов чим зайняти своїх мальків, аби трохи подрімати й набратися сил.

А от 35-річний батько на прізвище Чжан з міста Чженчжоу, що у центральному Китаї, розв'язав проблему телефонної залежності у своїй родині, перетворивши будинок на іграшковий замок. Зокрема, чоловік використав труби витяжки для виготовлення рожевого дракона, чим підкорив серця багатьох користувачів мережі.