Мати сказала 3-річній дочці "навести порядок": ось, що вона зробила у відповідь (відео)

Ембер Генрі попросила дочку прибрати ігрову зону, але не очікувала, що дитина впорається з цим завданням навіть краще.

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29-річна Ембер Генрі з Канади поділилася у мережі кадрами, які демонструють непересічні організаторські здібності її 3-річної доньки Айві. Схоже, дитина досконало опанувала мистецтво прибирання, що розчулило інтернет-спільноту до сліз. Відповідне відео, опубліковане у TikTok, зібрало понад 1,6 мільйона переглядів.

"Я була шокована. Увага до деталей вражає. Чесно кажучи, майже готова розплакатися", — зізнається розчулена Ембер на початку ролика. Жінка попросила Айві прибрати ігрову зону, але не очікувала, що дитина впорається з цим завданням настільки добре.

У кадрі можна побачити, що черевики дівчинки та її мами стоять поруч, сумка висить на дверній ручці, фартухи розвішані, а у вазі з водою плавають пелюстки квітів.

"Остання добило мене", — зізнається Генрі. За її словами, опалі пелюстки валялись на етажерці, але Айві зібрала їх і кинула назад у воду.

Мати завершила своє відео словами: "Моє серце розривається від того, що я народила наймилішу дитину на планеті. Мабуть, дитина спостерігала за мною і брала приклад".

Цей ролик жінки зібрав понад 1,6 млн переглядів, безліч вподобайок, коментарів та поширень.

"Завтра, коли вона прокинеться, скажіть їй, як ви нею пишаєтесь", — написав один з юзерів.

Інша учасниця обговорення додала: "Це запам'ятається їй, повірте".

"Ці туфлі вже змусили мене ридати", — прокоментувала наступна глядачка.

Нагадаємо, раніше 2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала зіркою соціальних мереж після того, як дала несподівану відповідь на просте запитання, поставлене матір’ю.

Крім того, матір Харлі Уолтон з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.