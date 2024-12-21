Жінка доручила чоловікові одягати дітей: схоже, він не так її почув (фото, відео)

Еліс переконана, що потрібно дотримуватися певного розпорядку, коли справа доходить до вибору одягу, тож можна уявити, як вона відреагувала, побачивши своє сімейство на людях.

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Мами і тати, як правило, розходяться у думках щодо того, хто має брати на себе основну частину обов'язків щодо догляду за дітьми, таких як годування, купання та одягання. Одна жінка, яка попросила чоловіка зустріти її в торговому центрі з дітьми, стала зіркою соцмереж, коли поділилася кадрами, як благовірний впорався з цим завданням.

"Як мама-домогосподарка найчастіше саме я збираю своїх хлопчиків. Хочу, щоб вони виглядали якнайкраще. Це вчить їх особистої відповідальності, незалежності та турботі про себе. Згодом це перетвориться на стійкі звички", — каже матір в інтерв’ю Newsweek.

Жінка твердо переконана, що потрібно дотримуватися певного розпорядку, коли справа доходить до одягань, тож можна уявити, як вона відреагувала, коли під час звичайного вихідного дня в торговому центрі зустрілася зі своїм благовірним та дітьми, вбраними у піжаму.

"Тато одягнув хлопців на прогулянку, оскільки він пливе за течією, тож подумав, що різдвяна піжама для прогулянки в торговому центрі буде не поганим варіантом для хлопців. Уявіть моє здивування, коли я закінчила свої справи й зустрілася з сім'єю", — додала Еліс.

У підписі до відео авторка написала: "Ти дала татові розпорядження зустріти тебе з дітьми в торговому центрі, але він привіз дітей у піжамах, тому тепер ми всі їдемо додому. Зараз 15:00. Нехай кожен судить сам".

Батько з дітьми, одягненими у піжаму Фото: TikTok

Пізніше жінка пояснила, що ролик записали жартома, однак він швидко став вірусним, зібравши понад 500 тисяч переглядів та спровокувавши широку дискусію про те, чи можна малюкам носити піжаму на вулиці вдень.

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене у кадрі.

"Днями переодягла свою дитину з повсякденного одягу в різдвяну піжаму, щоб піти за продуктами", — прокоментувала одна користувачка.

"Якщо вони щасливі, то мені все одно, у що вони одягнені! Наразі всі вихідні у піжамі", — сказав інший глядач.

Ще один додав: "Я б теж був у піжамі, поки діти щасливі й здорові, це все, що має значення для мене!".

Нагадаємо, раніше 2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала зіркою соціальних мереж після того, як дала несподівану відповідь на просте запитання, поставлене матір’ю.

Крім того, матір Харлі Уолтон з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.