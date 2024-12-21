Украинцы могут получить финансову выплату в 11,2 тыс. грн: кому заплатят

По программе "Ребенок не один", рассчитанной на детей, оставшихся без родительской опеки, и сирот, семьи смогут получать ежемесячное пособие.

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В 2025 году в Украине будет продолжена программа поддержки детей, которые были временно устроены в семьи до получения статуса сироты. В рамках программы можно будет получать до 11,2 тыс. гривен ежемесячно. Об этом говорится в постановлении правительства №331 от 22 марта 2024 года.

В рамках программы "Ребенок не один", предназначенной для детей, оставшихся без родительской опеки, и сирот, семьи смогут получать ежемесячное пособие. Ранее такие дети не получали финансовой помощи, что создавало риск их попадания в учреждения. Воспитание и поддержка детей родственниками, такими как бабушки или другие малообеспеченные близкие, могли стать дополнительной финансовой нагрузкой.

Основанием для получения такой помощи могут быть следующие случаи:

кто-то из родителей умер/погиб (а другой не исполняет обязанности);

родители находятся в оккупации/окружении;

находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах/признаны таковыми;

находятся в плену страны-агрессора;

лишены свободы государством-агрессором (задержание/взятие в заложники).

Размеры выплат варьируются в зависимости от возраста ребенка и наличия инвалидности:

для детей соответствующего возраста — на каждого ребенка 2,5 прожиточного минимума;

для детей соответствующего возраста — на каждого ребенка с инвалидностью 3,5 прожиточного минимума.

В 2025 году размеры выплат будут следующими:

для детей до шести лет — 2563 грн (2,5 прожиточных минимумов — 6,4 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимумов — 8,97 тыс. грн);

для детей от шести до 18 лет — 3196 грн (2,5 прожиточных минимумов — 7,99 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимумов — 11,18 тыс. грн).

Чтобы оформить помощь, нужно обратиться с заявлением о назначении выплат:

в органы соцзащиты населения;

центры предоставления административных услуг;

исполнительные органы территориальных громад.

Временную помощь будет выплачивать орган соцзащиты населения:

на лицевой счет получателя в банке;

через отделение почты по адресу проживания.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.

В Украине можно получить субсидию при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сумма долга не должна превышать 680 гривен.