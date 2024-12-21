Украинцы могут получить финансову выплату в 11,2 тыс. грн: кому заплатят
По программе "Ребенок не один", рассчитанной на детей, оставшихся без родительской опеки, и сирот, семьи смогут получать ежемесячное пособие.
В 2025 году в Украине будет продолжена программа поддержки детей, которые были временно устроены в семьи до получения статуса сироты. В рамках программы можно будет получать до 11,2 тыс. гривен ежемесячно. Об этом говорится в постановлении правительства №331 от 22 марта 2024 года.
В рамках программы "Ребенок не один", предназначенной для детей, оставшихся без родительской опеки, и сирот, семьи смогут получать ежемесячное пособие. Ранее такие дети не получали финансовой помощи, что создавало риск их попадания в учреждения. Воспитание и поддержка детей родственниками, такими как бабушки или другие малообеспеченные близкие, могли стать дополнительной финансовой нагрузкой.
Основанием для получения такой помощи могут быть следующие случаи:
- кто-то из родителей умер/погиб (а другой не исполняет обязанности);
- родители находятся в оккупации/окружении;
- находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах/признаны таковыми;
- находятся в плену страны-агрессора;
- лишены свободы государством-агрессором (задержание/взятие в заложники).
Размеры выплат варьируются в зависимости от возраста ребенка и наличия инвалидности:
- для детей соответствующего возраста — на каждого ребенка 2,5 прожиточного минимума;
- для детей соответствующего возраста — на каждого ребенка с инвалидностью 3,5 прожиточного минимума.
В 2025 году размеры выплат будут следующими:
- для детей до шести лет — 2563 грн (2,5 прожиточных минимумов — 6,4 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимумов — 8,97 тыс. грн);
- для детей от шести до 18 лет — 3196 грн (2,5 прожиточных минимумов — 7,99 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимумов — 11,18 тыс. грн).
Чтобы оформить помощь, нужно обратиться с заявлением о назначении выплат:
- в органы соцзащиты населения;
- центры предоставления административных услуг;
- исполнительные органы территориальных громад.
Временную помощь будет выплачивать орган соцзащиты населения:
- на лицевой счет получателя в банке;
- через отделение почты по адресу проживания.
Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.
В Украине можно получить субсидию при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сумма долга не должна превышать 680 гривен.