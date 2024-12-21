Українці можуть отримати фінансову виплату в 11,2 тис. грн: кому заплатять

За програмою "Дитина не одна", розрахованою на дітей, які залишилися без батьківського піклування, і сиріт, сім'ї зможуть отримувати щомісячну допомогу.

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У 2025 році в Україні буде продовжено програму підтримки дітей, які були тимчасово влаштовані в сім'ї до отримання статусу сироти. У межах програми можна буде отримувати до 11,2 тис. гривень щомісяця. Про це йдеться в постанові уряду №331 від 22 березня 2024 року.

У рамках програми "Дитина не одна", призначеної для дітей, які залишилися без батьківського піклування, і сиріт, сім'ї зможуть отримувати щомісячну допомогу. Раніше такі діти не отримували фінансової допомоги, що створювало ризик їх потрапляння до закладів. Виховання та підтримка дітей родичами, такими як бабусі або інші малозабезпечені близькі, могли стати додатковим фінансовим навантаженням.

Підставою для отримання такої допомоги можуть бути такі випадки:

хтось із батьків помер/загинув (а інший не виконує обов'язки);

батьки перебувають в окупації/оточенні;

перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин/визнані такими;

перебувають у полоні країни-агресора;

позбавлені свободи державою-агресором (затримання/взяття в заручники).

Розміри виплат варіюються залежно від віку дитини та наявності інвалідності:

для дітей відповідного віку — на кожну дитину 2,5 прожиткового мінімуму;

для дітей відповідного віку — на кожну дитину з інвалідністю 3,5 прожиткового мінімуму.

У 2025 році розміри виплат будуть такими:

для дітей до шести років — 2563 грн (2,5 прожиткових мінімумів — 6,4 тис. грн, 3,5 прожиткових мінімумів — 8,97 тис. грн);

для дітей від шести до 18 років — 3196 грн (2,5 прожиткових мінімумів — 7,99 тис. грн, 3,5 прожиткових мінімумів — 11,18 тис. грн).

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися із заявою про призначення виплат:

до органів соцзахисту населення;

центри надання адміністративних послуг;

виконавчі органи територіальних громад.

Тимчасову допомогу виплачуватиме орган соцзахисту населення:

на особовий рахунок одержувача в банку;

через відділення пошти за адресою проживання.

Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання субсидії можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.

В Україні можна отримати субсидію за наявності заборгованості з житлово-комунальних послуг. Сума боргу не повинна перевищувати 680 гривень.