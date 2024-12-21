Девочка посреди магазина встретила Санту: ее желание заставило "святого" измениться в лице

Мать говорит, что девочка имела длинный рождественский список, который включал много игрушек. Однако, как оказалось, она попросила кое-что нематериальное.

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Санта из торгового центра в Сан-Хосе (США) аж изменился в лице, когда маленькая девочка рассказала, чего именно хочет в этом году на Рождество. Как выяснилось, дочь Сильвии Солорио, которую зовут Аврора, пожелала того, чего не купить за деньги — сестренку. Соответствующее видео появилось в TikTok и мгновенно стало вирусным.

"Аврора имеет одну из самых нежных душ в мире. Она мечтает о сестренке уже около двух лет. Каждый раз, когда видит ребенка, ее лучезарная улыбка растапливает меня. Даже не сомневаюсь, что она будет любящей старшей сестрой", — рассказала Солорио в интервью Newsweek.

Американка, у которой также есть два старших мальчика, пока не беременна и не планирует рожать еще одного ребенка в ближайшем будущем, но вообще не исключает такой возможности.

"Я намерена осуществить мечту Авроры, но она страдает тяжелой астмой. Как только мы возьмем это под контроль, думаю, буду готова к еще одному ребенку", — рассказывает она.

Мать говорит, что девочка имела длинный рождественский список, который включал много игрушек. Однако, как оказалось, она попросила кое-что нематериальное.

Ребенок удивил Санту своим желанием Фото: TikTok

"Санта был очень внимателен к тому, что говорил ребенок. Когда он поднял голову, остановился и начал искать меня, то я поняла, что она попросила очень особенный подарок", — добавляет Сильвия.

По словам матери, Санта, к его чести, идеально отреагировал на просьбу девочки, заявив, что сестричка скоро придет.

"Никогда не знаешь, когда случится такая жемчужина, как эта. Если бы я не снимала, мне не было бы что показать Авроре, когда она подрастет", — резюмирует автор ролика.

Напомним, ранее 2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью.

Кроме того, мать Харли Уолтон из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.