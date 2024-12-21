Дівчинка посеред магазину зустріла Санту: її бажання змусило "святого" змінитись в обличчі

Матір каже, що дівчинка мала довгий різдвяний список, який включав багато іграшок. Однак, як виявилось, вона попросила дещо нематеріальне.

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Санта з торгового центру в Сан-Хосе (США) аж змінився в обличчі, коли маленька дівчинка розповіла, чого саме хоче цьогоріч на Різдво. Як з’ясувалось, дочка Сільвії Солоріо, яку звуть Аврора, забажала того, чого не купити за гроші — сестричку. Відповідне відео з’явилось у TikTok і миттєво стало вірусним.

"Аврора має одну з найніжніших душ у світі. Вона мріє про сестричку вже близько двох років. Кожного разу, коли бачить дитину, її промениста посмішка розтоплює мене. Навіть не сумніваюся, що вона буде люблячою старшою сестрою", — розповіла Солоріо в інтерв'ю Newsweek.

Американка, у якої також є два старших хлопчики, наразі не вагітна і не планує народжувати ще одну дитину в найближчому майбутньому, але взагалі не виключає такої можливості.

"Я маю намір здійснити мрію Аврори, але вона страждає на важку астму. Щойно ми візьмемо це під контроль, думаю, буду готова до ще однієї дитини", — розповідає вона.

Матір каже, що дівчинка мала довгий різдвяний список, який включав багато іграшок. Однак, як виявилось, вона попросила дещо нематеріальне.

Дитина здивувала Санту своїм бажанням Фото: TikTok

"Санта був дуже уважний до того, що говорила дитина. Коли він підняв голову, зупинився і почав шукати мене, то я зрозуміла, що вона попросила дуже особливий подарунок", — додає Сільвія.

За словами матері, Санта, до його честі, ідеально відреагував на прохання дівчинки, заявивши, що сестричка скоро прийде.

"Ніколи не знаєш, коли трапиться така перлина, як ця. Якби я не знімала, мені не було б що показати Аврорі, коли вона підросте", — резюмує авторка ролика.

Нагадаємо, раніше 2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала зіркою соціальних мереж після того, як дала несподівану відповідь на просте запитання, поставлене матір’ю.

Крім того, матір Харлі Уолтон з Великої Британії розсміялась, коли почула, яку саме роль зіграє її шестирічний син Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.