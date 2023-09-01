Гвоздь в крышку гроба. Популярные витаминные добавки провоцируют развитие рака

Новое исследование проливает свет на обратную сторону приема витаминных добавок, отдельно отмечая смертельную опасность для людей, которые болеют раком.

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Многие люди принимают добавки с витамином С или Е, думая, что тем самым укрепляют свое здоровье. Но новое исследование, проведенное шведским Каролинским институтом, не просто ставит под вопрос их пользу, но открывает скрытую в них опасность для людей с онкологическими заболеваниями, пишет New Atlas.

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Суть исследования простая и пугающая: антиоксиданты, такие как витамины С и Е, которые обычно славятся своими полезными свойствами, могут непроизвольно способствовать росту и распространению раковых опухолей.

Чтобы объяснить это, сначала необходим небольшой урок биологии: Для того чтобы раковая опухоль росла и распространялась, ей необходим регулярный приток крови, богатой кислородом. Это достигается за счет образования новых кровеносных сосудов — процесса, называемого ангиогенезом. Когда в каком-либо участке нашего тела не хватает кислорода, раковые клетки начинают бить тревогу, посылая химические сигналы, побуждающие к образованию новых кровеносных сосудов.

Теперь о неожиданном повороте. Исследование показало, что антиоксиданты не столько защищают от рака, сколько способствуют образованию новых кровеносных сосудов. Это открытие было неожиданным, поскольку антиоксиданты обычно рассматриваются как защитники, очищающие клетки от потенциально вредных свободных радикалов кислорода. Эти радикалы могут повреждать ДНК и могут быть связаны с развитием различных видов рака.

Доктор Мартин Берге, участвовавший в исследовании, пояснил: "Хотя антиоксиданты, содержащиеся в продуктах питания, по-прежнему безопасны и важны, прием дополнительных добавок может быть не для всех хорошей идеей. Особенно если вы уже имеете дело с раком".

Итак, почему это происходит? Ранее ученые выяснили, что антиоксиданты, как и упомянутые нами витамины, усиливают рост рака легкого, взаимодействуя с белком BACH1. При увеличении количества антиоксидантов в рационе или под влиянием других факторов этот белок стабилизируется и начинает действовать.

В ходе этого исследования группа исследователей в первую очередь изучала рак легких, а также опухоли молочной железы и почки. Наблюдения были единообразны: Опухоли, в которых BACH1 был активен, благодаря дополнительным антиоксидантам или другим факторам, продуцировали больше кровеносных сосудов и сильно реагировали на препараты, блокирующие ангиогенез.

Однако в прошлом эти препараты, блокирующие ангиогенез, не всегда давали многообещающие результаты и могли иметь нежелательные побочные эффекты.

Тинг Ванг, ведущий автор исследования, поделилась оптимистичным мнением. Она считает, что понимание роли BACH1 в опухолевом росте может проложить путь к созданию более эффективных методов лечения рака. В будущем, возможно, удастся подбирать лечение в зависимости от уровня BACH1 в опухоли пациента.

Что касается дальнейших действий, то исследователи намерены глубже изучить влияние уровня кислорода и свободных радикалов на белок BACH1. Они также намерены распространить свои исследования на другие виды рака, такие как рак молочной железы, почки и кожи.

В заключение следует отметить, что, хотя антиоксиданты в нашем рационе питания по-прежнему полезны, данное исследование подчеркивает важность понимания и умеренного потребления антиоксидантов, особенно в виде добавок. Всегда полезно проконсультироваться с медицинскими работниками, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в свой режим питания.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.