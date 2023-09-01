Цвях у кришку труни. Популярні вітамінні добавки провокують розвиток раку

Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

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Багато людей приймають добавки з вітаміном С або Е, думаючи, що тим самим зміцнюють своє здоров'я. Але нове дослідження, проведене шведським Каролінським інститутом, не просто ставить під сумнів їхню користь, а й відкриває приховану в них небезпеку для людей з онкологічними захворюваннями, пише New Atlas.

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Суть дослідження проста і лякає: антиоксиданти, як-от вітаміни С і Е, які зазвичай славляться своїми корисними властивостями, можуть мимоволі сприяти зростанню і поширенню ракових пухлин.

Щоб пояснити це, спочатку необхідний невеликий урок біології: Для того щоб ракова пухлина росла і поширювалася, їй необхідний регулярний приплив крові, багатої киснем. Це досягається завдяки утворенню нових кровоносних судин — процесу, що називається ангіогенезом. Коли в будь-якій ділянці нашого тіла не вистачає кисню, ракові клітини починають бити на сполох, посилаючи хімічні сигнали, що спонукають до утворення нових кровоносних судин.

Тепер про несподіваний поворот. Дослідження показало, що антиоксиданти не стільки захищають від раку, скільки сприяють утворенню нових кровоносних судин. Це відкриття було несподіваним, оскільки антиоксиданти зазвичай розглядаються як захисники, що очищають клітини від потенційно шкідливих вільних радикалів кисню. Ці радикали можуть пошкоджувати ДНК і можуть бути пов'язані з розвитком різних видів раку.

Доктор Мартін Берге, який брав участь у дослідженні, пояснив: "Хоча антиоксиданти, що містяться в харчових продуктах, як і раніше, безпечні та важливі, приймання додаткових добавок може бути не для всіх гарною ідеєю. Особливо якщо ви вже маєте справу з раком".

Отже, чому це відбувається? Раніше вчені з'ясували, що антиоксиданти, як і згадані нами вітаміни, посилюють ріст раку легені, взаємодіючи з білком BACH1. У разі збільшення кількості антиоксидантів у раціоні або під впливом інших чинників цей білок стабілізується і починає діяти.

Під час цього дослідження група дослідників насамперед вивчала рак легенів, а також пухлини молочної залози та нирки. Спостереження були одноманітні: Пухлини, в яких BACH1 був активний, завдяки додатковим антиоксидантам або іншим факторам, продукували більше кровоносних судин і сильно реагували на препарати, що блокують ангіогенез.

Однак у минулому ці препарати, що блокують ангіогенез, не завжди давали багатообіцяючі результати і могли мати небажані побічні ефекти.

Тінг Ванг, провідна авторка дослідження, поділилася оптимістичною думкою. Вона вважає, що розуміння ролі BACH1 у пухлинному зростанні може прокласти шлях до створення більш ефективних методів лікування раку. У майбутньому, можливо, вдасться підбирати лікування залежно від рівня BACH1 у пухлині пацієнта.

Що стосується подальших дій, то дослідники мають намір глибше вивчити вплив рівня кисню і вільних радикалів на білок BACH1. Вони також мають намір поширити свої дослідження на інші види раку, такі як рак молочної залози, нирки та шкіри.

На закінчення слід зазначити, що, хоча антиоксиданти в нашому раціоні харчування, як і раніше, корисні, це дослідження наголошує на важливості розуміння і помірного споживання антиоксидантів, особливо у вигляді добавок. Завжди корисно проконсультуватися з медичними працівниками, перш ніж вносити будь-які істотні зміни у свій режим харчування.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.