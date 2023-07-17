Учені додали підсолоджувач до категорії "потенційних канцерогенів": усе ще безпечніший за м'ясо та бекон

Попри всі тривоги дослідників, замінник цукру так і не змогли занести до категорії "канцерогенних для людини".

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Як і прогнозувалося раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ухвалила рішення щодо занесення підсолоджувача аспартаму, який не містить цукру, до списку "канцерогенних для людини". Попри всі побоювання, цей замінник цукру офіційно визнаний лише "потенційно канцерогенним для людини", пише New Atlas.

Ухваленню рішення передувало дослідження, проведене Міжнародним агентством із вивчення раку (IARC), спільно з ВООЗ, Продовольчою та сільськогосподарською організацією (FAO) та Об'єднаним комітетом експертів із харчових добавок (JECFA). У результаті ретельного аналізу було ухвалено рішення додати аспартам до категорії 2B, яка також відома як список "можливо канцерогенних для людини" продуктів. Зазначимо, що до складу цього цукрозамінника входять екстракти алое вера та традиційні азійські мариновані овочі.

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Зазначимо, що категорія 1 містить продукти найвищого ризику, які є канцерогенними для людини, зокрема:

тютюн;

ультрафіолетове випромінювання;

перероблене м'ясо (бекон, хот-доги).

До категорії 2А входять "потенційно канцерогенні продукти", зокрема:

смажені за високої температури продукти;

червоне м'ясо (яловичина та баранина).

За словами директора Департаменту ВООЗ із питань харчування та безпеки харчових продуктів у Женеві (Швейцарія) Франческо Бранка, дослідники проаналізували результати безлічі попередніх досліджень і не виявили переконливих доказів того, що аспартам справді чинить несприятливий вплив після приймання всередину в межах, встановлених комітетом, на основі експериментальних і людських даних.

Загалом було проаналізовано понад 1300 дослідницьких робіт, після чого вчені дійшли висновку, що докази канцерогенності аспартаму вельми "обмежені". За умови, що щоденне споживання не перевищуватиме 40 мг/кг маси тіла.

Наприклад, у разі ваги 68 кілограмів, щоб перевищити допустиме значення, необхідно випивати понад десять банок газованих напоїв, підсолоджених аспартамом, на день. Утім, дослідники попереджають, що аспартам використовується у виготовленні понад 6 000 продуктів, зокрема виробництві зубної пасти й жувальних вітамінів, а тому з ним варто бути обережнішим.

За словами Мері Шубауер-Беріган із програми монографій IARC, отримані дані свідчать про те, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти канцерогенну небезпеку аспартаму. За словами старшого викладача медичного факультету Університету Аделаїди Яна Масгрева, дослідники показують, що результати кількох досліджень раку печінки, заснованих на самозвіті про споживання аспартаму, показали різні результати, а тому потрібно провести додаткові тести.

Проте дослідники попереджають, що аспартам був пов'язаний із іншими проблемами зі здоров'ям, зокрема:

порушення мікробіома кишківника;

регулювання рівня цукру в крові;

потенційне збільшення ваги.

Крім того, деякі дослідники ставлять під сумнів корисність підсолоджувача в їжі та напоях, бо деякі дослідження свідчать, що аспартам у 200 разів солодший за цукор і викликає потяг до солодкого. Водночас дослідники наголошують, що наразі немає потреби виливати свої напої, що містять аспартам, принаймні, поки вчені не проведуть низку додаткових тестів.

Раніше Фокус писав про те, що популярний підсолоджувач викликає тривожність, яка передається через покоління.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.