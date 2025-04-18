"Засмучує": жінка не повірила, що сказав кур'єр у день її народження (фото)

Софі Грант із Великої Британії стала героїнею вірусного відео після того, як кур'єр привітав її з вагітністю, побачивши рожеві надувні кулі. Насправді Софі просто відзначала день народження.

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Про це британка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

У день свого народження Софі Грант отримала не лише доставку продуктів, а й несподіваний коментар від кур'єра, який сприйняв рожеві надувні кулі за частину вечірки з нагоди визначення статі майбутньої дитини. Однак відповідь британки стала вірусною в соцмережі. У відповідь вона сухо пожартувала:

"Ні, я не вагітна, просто це моя зайва вага", — пожартувала вона.

Софі розповіла, що була здивована і злегка приголомшена, коли почула привітання з "гендерпаті", хоча ніякої вагітності не було.

"Я розумію, що у мене в домі рожеві кулі, але відразу робити такі висновки — це перебір. Мене це засмучує", — поділилася вона пізніше.

Софі розповіла, що була здивована і злегка приголомшена, коли почула привітання з "гендерпаті" Фото: TikTok

Коментуючи ситуацію, Софі згадала, що страждає від ендометріозу, який викликає сильне здуття живота. У минулому через це їй уже доводилося стикатися з незручними запитаннями про можливу вагітність — навіть від родичів і колег.

Попри те, що слова кур'єра зачепили її, Софі зазначила, що не тримає зла.

"Він швидко усвідомив свою помилку і вибачився, а мені навіть стало його шкода. Видно було, що йому ніяково", — додала британка.

У коментарях десятки жінок ділилися схожими історіями. Хтось розповідав, як медсестра чіпала живіт у лікарні, впевнена у вагітності, інші — як незнайомці повторно ставили незручні запитання.

Софі зізналася, що сподівається, що її історія змусить людей бути обережнішими зі словами.

"Ви ніколи не знаєте, з чим людина стикається. Один необережний коментар може зачепити сильніше, ніж ви думаєте", — зазначила вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка випадково зірвала романтичну пропозицію своїй подрузі, прийнявши інсценування викрадення за реальний злочин. Історія стала популярною в соцмережах.

Також стало відомо, що нареченого розкритикували за "приниження" нареченої на весіллі. Чоловік зазнав шквалу критики після того, як на весільному прийомі занурив обличчя коханої в торт, викликавши хвилю обурення в соцмережах.