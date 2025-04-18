"Расстраивает": женщина не поверила, что сказал курьер в день ее рождения (фото)
Софи Грант из Великобритании стала героиней вирусного видео после того, как курьер поздравил ее с беременностью, увидев розовые надувные шары. На самом деле Софи просто отмечала день рождения.
Об этом британка рассказала в одном из своих видео в TikTok.
В день своего рождения Софи Грант получила не только доставку продуктов, но и неожиданный комментарий от курьера, который принял розовые надувные шары за часть вечеринки по случаю определения пола будущего ребенка. Однако ответ британки стал вирусным в соцсети. В ответ она сухо пошутила:
"Нет, я не беременна, просто это мой лишний вес", — пошутила она.
Софи рассказала, что была удивлена и слегка потрясена, когда услышала поздравление с "гендерпати", хотя никакой беременности не было.
"Я понимаю, что у меня в доме розовые шары, но сразу делать такие выводы — это перебор. Меня это расстраивает", — поделилась она позже.
Комментируя ситуацию, Софи упомянула, что страдает от эндометриоза, который вызывает сильное вздутие живота. В прошлом из-за этого ей уже приходилось сталкиваться с неловкими вопросами о возможной беременности — даже от родственников и коллег.
Несмотря на то, что слова курьера задели ее, Софи отметила, что не держит зла.
"Он быстро осознал свою ошибку и извинился, а мне даже стало его жаль. Видно было, что ему неловко", — добавила британка.
В комментариях десятки женщин делились похожими историями. Кто-то рассказывал, как медсестра трогала живот в больнице, уверенная в беременности, другие — как незнакомцы повторно задавали неловкие вопросы.
Софи призналась, что надеется, что ее история заставит людей быть осторожнее со словами.
"Вы никогда не знаете, с чем человек сталкивается. Один неосторожный комментарий может задеть сильнее, чем вы думаете", — отметила она.
Ранее Фокус сообщал, что женщина случайно сорвала романтическое предложение своей подруге, приняв инсценировку похищения за реальное преступление. История стала популярной в соцсетях.
Также стало известно, что жениха раскритиковали за "унижение" невесты на свадьбе. Мужчина подвергся шквалу критики после того, как на свадебном приеме окунул лицо любимой в торт, вызвав волну возмущения в соцсетях.