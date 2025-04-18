"Расстраивает": женщина не поверила, что сказал курьер в день ее рождения (фото)

Софи Грант из Великобритании стала героиней вирусного видео после того, как курьер поздравил ее с беременностью, увидев розовые надувные шары. На самом деле Софи просто отмечала день рождения.

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Об этом британка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

В день своего рождения Софи Грант получила не только доставку продуктов, но и неожиданный комментарий от курьера, который принял розовые надувные шары за часть вечеринки по случаю определения пола будущего ребенка. Однако ответ британки стал вирусным в соцсети. В ответ она сухо пошутила:

"Нет, я не беременна, просто это мой лишний вес", — пошутила она.

Софи рассказала, что была удивлена и слегка потрясена, когда услышала поздравление с "гендерпати", хотя никакой беременности не было.

"Я понимаю, что у меня в доме розовые шары, но сразу делать такие выводы — это перебор. Меня это расстраивает", — поделилась она позже.

Софи рассказала, что была удивлена и слегка потрясена, когда услышала поздравление с "гендерпати" Фото: TikTok

Комментируя ситуацию, Софи упомянула, что страдает от эндометриоза, который вызывает сильное вздутие живота. В прошлом из-за этого ей уже приходилось сталкиваться с неловкими вопросами о возможной беременности — даже от родственников и коллег.

Несмотря на то, что слова курьера задели ее, Софи отметила, что не держит зла.

"Он быстро осознал свою ошибку и извинился, а мне даже стало его жаль. Видно было, что ему неловко", — добавила британка.

В комментариях десятки женщин делились похожими историями. Кто-то рассказывал, как медсестра трогала живот в больнице, уверенная в беременности, другие — как незнакомцы повторно задавали неловкие вопросы.

Софи призналась, что надеется, что ее история заставит людей быть осторожнее со словами.

"Вы никогда не знаете, с чем человек сталкивается. Один неосторожный комментарий может задеть сильнее, чем вы думаете", — отметила она.

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