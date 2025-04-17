Жартував про Трампа на науковому "Оскарі": у США відцензурували відомого коміка Сета Рогена

Сет Роген, сценарист "Ананасового експреса", пожартував, що президент США Дональд Трамп знищив науку в США. Але його репліки вирізали з трансляції однієї з найпрестижніших у світі церемоній вручення наукових премій.

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Про це пише Daily Mail.

Ризиковані жарти про те, як Трамп знищив науку в США, вирізали з відео

Сет Роген вручав нагороду на церемонії "Прорив", метою якої є визнання "видатних наукових досягнень".

Програма, яку називають "Оскаром науки", була започаткована багатьма засновниками найбільших світових технологічних компаній, включно зі співзасновником Google Сергієм Бріном і генеральним директором Meta Марком Цукербергом.

Роген відпустив кілька різких жартів на адресу президента США, коли він і актор Едвард Нортон вручали спеціальну премію з фундаментальної фізики Герардусу т'Хоофту.

Звертаючись до аудиторії, серед якої були Брін, Цукерберг, а також засновник Amazon Джефф Безос і генеральний директор OpenAI Сем Альтман, Сет Роген сказав: "Дивно, що інші з присутніх у цьому залі підтримали обрання людини, яка за останній тиждень самотужки знищила всю американську науку".

"Дивно, як багато хороших наукових досягнень можна знищити за допомогою 320 мільйонів доларів і РФК-молодшого(Роберта Кеннеді-молодшого — ред.), до того ж дуже швидко", — заявив Роген, але жарти не увійшли у версію церемонії, викладену на YouTube.

Організатори церемонії заявили, що цього року церемонія тривала довше, ніж у попередні роки, і "було внесено кілька змін, щоб вкластися в спочатку запланований час".

Жарт Рогена, судячи з усього, був спрямований на те, як швидко засновники Кремнієвої долини зблизилися з Трампом після того, як він переміг на виборах до Білого дому.

Джефф Безос, Ілон Маск і Марк Цукерберг на інавгурації Дональда Трампа Фото: Getty

Цукерберг, Безос і Альтман пожертвували по 1 мільйону доларів кожен інавгураційному комітету Трампа після його обрання.

Минулого місяця близько 2000 найвідоміших учених світу підписали відкритий лист, що попереджає світ про небезпеку нападок Трампа на науку.

У листі йшлося: "Ми бачимо реальну небезпеку в цей момент. Ми дотримуємося різних політичних переконань, але ми єдині як дослідники в бажанні захистити незалежні наукові дослідження. Ми посилаємо цей сигнал SOS, щоб ясно попередити: наукове підприємництво країни знищується".

А призначення Трампом Роберта Кеннеді-молодшого, відомого скептика вакцинації, змусило епідеміологів занепокоїтися тим, що США незабаром не зможуть впоратися зі ще одним спалахом пандемії.

Нагадаємо, раніше один із топчиновників Дональда Трампа заявив, що у США є технології, які дають змогу маніпулювати "часом і простором".