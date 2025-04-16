"Наші технології дають змогу маніпулювати часом і простором", — чиновник Трампа

Директор із технологій США Майкл Краціос заявив, що його завдання — забезпечити перевагу Америки в нових технологіях, які дають змогу, окрім маніпуляцій із часом, "знищувати відстань".

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Про це Майкл Краціос заявив на заході Endless Frontiers Retreat в Техасі, а текст його промови з'явився на сайті Білого дому.

Виступ Майкла Краціоса

Майкл Краціос, який з 2017 року є співробітником Білого дому, виступаючи за впровадження новітніх технологій, заявив, що говорить із присутніми на зустрічі "в перших променях нового Золотого століття Америки".

Потім повідомив, що президент США Дональд Трамп поставив перед усіма, хто працює в його адміністрації, грандіозне завдання — оновлення американської нації, яке потребуватиме відродження американської науки і промисловості.

Краціос заявив, що минуле століття називалося Американським століттям, оскільки Сполучені Штати стояли на передньому краї науки і технологій, будуючи майбутнє.

А тепер, хоч прогрес і припинився, але "щось пішло не так" і вибором США стала стагнація і придушення новаторів.

"Але ми здатні на набагато більше. Наші технології дозволяють нам маніпулювати часом і простором. Вони знищують відстань, змушують речі рости і підвищують продуктивність", — повідомив Майкл Краціос.

Він не пояснив, які саме технології це дають змогу, але повідомив, що вибір США — це збільшення можливостей американських робітників, щоб більше людей могли робити більшу і більш значущу роботу.

"Ми можемо будувати по-новому, що дасть нам змогу робити більше з меншими витратами, або ми можемо позичати в майбутнього. Ми обираємо позичати в майбутнього знову і знову. Наш вибір як цивілізації — технологія або борг. І ми обрали борг. Сьогодні ми обираємо найкращий шлях", — резюмував Краціос.

Знову про час і простір він згадав уже наприкінці своєї майже 20-хвилинної промови.

Краціос заявив, що всі повинні працювати, щоб зберегти спадщину Американського століття, щоб поділитися нею з нащадками, і "гарантувати, що технології, які формують наш світ, допоможуть американському народу зберегти благословення свободи, які ми отримали від наших предків".

"Саме вибір окремих людей уможливить новий Золотий вік Америки: вибір окремих людей, який переможе склероз держави, і вибір окремих людей, який створить нові технології та присвятить себе науковим відкриттям, що змінять час і простір, дадуть змогу робити більше з меншими затратами й поведуть нас дедалі далі у безмежні горизонти", — повідомив Краціос.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп скасував секретний брифінг у Пентагоні для обговорення питання Китаю, коли дізнався, що там буде присутній Ілон Маск.