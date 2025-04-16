"Наши технологии позволяют манипулировать временем и пространством", — чиновник Трампа

Директор по технологиям США Майкл Крациос заявил, что его задача — обеспечить превосходство Америки в новых технологиях, которые позволяют, кроме манипуляций со временем, "уничтожать расстояние".

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Об этом Майкл Крациос заявил на мероприятии Endless Frontiers Retreat в Техасе, а текст его речи появился на сайте Белого дома.

Выступление Майкла Крациоса

Майкл Крациос, который с 2017 года является сотрудником Белого дома, выступая за внедрение новейших технологий, заявил, что говорит с присутствующими на встрече "в первых лучах нового Золотого века Америки".

Потом сообщил, что президент США Дональд Трамп поставил перед всеми, кто работает в его администрации, грандиозную задачу — обновление американской нации, которое потребует возрождения американской науки и промышленности.

Крациос заявил, что прошлый век назывался Американским веком, поскольку Соединенные Штаты стояли на переднем крае науки и технологий, строя будущее.

А теперь, хоть прогресс и прекратился, но "что-то пошло не так" и выбором США стала стагнация и подавление новаторов.

"Но мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность", — сообщил Майкл Крациос.

Он не пояснил, какие именно технологии это позволяют, но сообщил, что выбор США – это увеличение возможностей американских рабочих, чтобы больше людей могли делать больше и более значимую работу.

"Мы можем строить по-новому, что позволит нам делать больше с меньшими затратами, или мы можем занимать у будущего. Мы выбираем занимать у будущего снова и снова. Наш выбор как цивилизации — технология или долг. И мы выбрали долг. Сегодня мы выбираем лучший путь", — резюмировал Крациос.

Снова о времени и пространстве он упомянул уже в конце своей почти 20-минутной речи.

Крациос заявил, что все должны трудиться, чтобы сохранить наследие Американского века, чтобы поделиться им с потомками, и "гарантировать, что технологии, которые формируют наш мир, помогут американскому народу сохранить благословения свободы, которые мы получили от наших предков".

"Именно выбор отдельных людей сделает возможным новый Золотой век Америки: выбор отдельных людей, который победит склероз государства, и выбор отдельных людей, который создаст новые технологии и посвятит себя научным открытиям, которые изменят время и пространство, позволят делать больше с меньшими затратами и поведут нас все дальше в бесконечные горизонты", — сообщил Крациос.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп отменил секретный брифинг в Пентагоне для обсуждения вопроса Китая, когда узнал, что там будет присутствовать Илон Маск.