"Какого черта там забыл Илон": Трамп разозлился на Маска из-за секретного брифинга по Китаю

В марте американский бизнесмен Илон Маск должен был присоединиться к секретному брифингу в Пентагоне для обсуждения вопроса Китая. Однако президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, узнав об этом, приказал отменить мероприятие.

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Об этом сообщает Axios.

По информации издания, Дональд Трамп был раздражен, узнав об участии Маска в брифинге. Поэтому он приказал своим подчиненным отменить мероприятие.

"Президент все еще очень симпатизирует Илону, но есть определенные "красные линии". У Илона много бизнеса в Китае, у него там хорошие связи, и этот брифинг был просто несвоевременным", — сообщил журналистам анонимный чиновник из администрации Трампа.

При этом глава США не сдерживал эмоций, когда узнал о брифинге.

"Какого черта там забыл Илон? Следите, чтобы он туда не попал", — именно так, по словам чиновника, отреагировал Трамп.

История с брифингом Пентагона по Китаю стала известной 20 марта. Тогда издание The New York Times сообщило, что Пентагон планирует проинформировать Илона Маска о плане действий на случай войны США с Китаем. Брифинг должен был содержать 20-30 слайдов, демонстрирующих стратегию США в потенциальном конфликте с Китаем. Издание подчеркнуло, что доступ Маска к военным планам свидетельствует о расширении его роли как советника Трампа.

В тот же день Дональд Трамп в Truth Social отреагировал на информацию, назвав ее "фейковой новостью" от "неудачника New York Times". Он заявил, что Китай не планировался к обсуждению на брифинге.

Глава Пентагона Пит Гегсет в соцсети X сообщил, что встреча будет посвящена "инновациям, эффективности и более умному производству". Впоследствии стало известно, что Илон Маск посетил Министерство обороны США вместе с его руководителем, однако вопрос Китая на встрече не обсуждался.

Ранее СМИ сообщали, что миллиардер и глава Tesla невероятно раздражает госсекретаря Марко Рубио. Некоторые чиновники Белого дома называют Илона Маска сумасшедшим и считают, что ему надо пройти тест на наркотики.

Напомним, что Илон Маск занимает должность главы Департамента правительственной эффективности (DOGE). Он заявлял о планах сократить бюджет США на 150 миллиардов долларов до 2026 года, но фактические расходы уже увеличились на 154 миллиарда долларов.