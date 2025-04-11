"Сумасшедший дядюшка Илон": что в Белом доме говорят о Маске

Инсайдеры признались, что миллиардер и глава Tesla невероятно раздражает госсекретаря Марко Рубио, а некоторые чиновники Белого дома называют Илона Маска безумцем и считают, что ему надо пройти тест на наркотики.

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Об этом сообщает Rolling Stone.

Когда президент США Дональд Трамп сделал Илона Маска главой Департамента государственной эффективности (DOGE), он уволил тысячи федеральных служащих и спровоцировал массовые протесты по всем штатам США.

Сам Трамп уверял, что Маск действует так как следует. А представители Белого дома решительно отвергали все слухи о разногласиях.

Однако инсайдеры заявляют, что владелец Tesla, SpaceX и X, раздражает команду Дональда Трампа.

Илон Маск на борту президентского самолета Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Некоторые представители администрации Трампа прозвали лидера DOGE Илона Маска "сумасшедшим дядюшкой Илоном", в то время как другие шутили, что ему следовало бы пройти тест на наркотики.

"Я был в одной комнате с Илоном, и он всегда пытается быть смешным. Но он не смешной. Вообще. Он отпускает эти шутки, делает небольшие замечания и улыбается, а затем выглядит почти обиженным, если вы не поддаетесь его юмору", — рассказал журналу высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Чаще всего, говоря об Илоне Маске, чиновники Белого дома использовали слово "раздражающий". И среди тех, кого действительно раздражает Маск: государственный секретарь Марко Рубио, который ранее баллотировался на пост президента и работал в Сенате с 2011 года.

У Марко Рубио уже был конфликт с Илоном Маском Фото: Getty Images

Три источника сообщили журналистам, что Рубио "не скрывает своего презрения к Маску", в то время как прозвище "Сумасшедший дядюшка Илон" придумали другие сотрудники Госдепартамента.

"Я продолжаю использовать слово "раздражающий". Многие люди, которым приходится с ним иметь дело, так делают. Но это слово не отражает ситуацию в полной мере. Илон просто думает, что он умнее всех остальных в комнате, и ведет себя соответственно, даже когда очевидно, что он не понимает, о чем говорит", — рассказал другой инсайдер.

Илон Маск и Дональд Трамп у Белого дома Фото: Getty

Маск испытал терпение стольких чиновников Трампа, что, как сообщили источники, помощники покидали совещания "и искренне спрашивали друг друга, считают ли они, что Маск под кайфом".

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Маск употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы на частных вечеринках, а также публично курил травку. Сам он признавался Дону Лемону с CNN год назад, что принимал кетамин.

Илон Маск с огнеметом Фото: Соцсети

Он добавил, что получает препарат от "реального, настоящего врача" и принимает "небольшую дозу раз в две недели или около того". Адвокат Маска сказал, что он "регулярно и выборочно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест".

Напомним, о конфликте Илона Маска и Марко Рубио стало известно случайно. Маск пытался пристыдить Рубио за то, что тот уволил недостаточно сотрудников, а бывший сенатор от Флориды резко ответил и спросил, следует ли ему снова нанять людей, которые добровольно вышли на пенсию, — просто чтобы он мог устроить шоу, снова увольняя их. Рубио также рассердился на Маска за закрытие Агентства США по международному развитию, за которое Рубио, будучи сенатором, поручился. После в Белом доме отрицали, что между ними был конфликт.