"Божевільний дядечко Ілон": що в Білому домі говорять про Маска

Інсайдери зізналися, що мільярдер і голова Tesla неймовірно дратує держсекретаря Марко Рубіо, а деякі чиновники Білого дому називають Ілона Маска божевільним і вважають, що йому треба пройти тест на наркотики.

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Про це повідомляє Rolling Stone.

Коли президент США Дональд Трамп зробив Ілона Маска головою Департаменту державної ефективності (DOGE), він звільнив тисячі федеральних службовців і спровокував масові протести в усіх штатах США.

Сам Трамп запевняв, що Маск діє так як слід. А представники Білого дому рішуче відкидали всі чутки про розбіжності.

Однак інсайдери заявляють, що власник Tesla, SpaceX і X, дратує команду Дональда Трампа.

Ілон Маск на борту президентського літака Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Деякі представники адміністрації Трампа прозвали лідера DOGE Ілона Маска "божевільним дядечком Ілоном", в той час як інші жартували, що йому слід було б пройти тест на наркотики.

"Я був в одній кімнаті з Ілоном, і він завжди намагається бути смішним. Але він не смішний. Взагалі. Він відпускає ці жарти, робить невеликі зауваження і посміхається, а потім виглядає майже ображеним, якщо ви не піддаєтеся його гумору", — розповів журналу високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.

Найчастіше, говорячи про Ілона Маска, чиновники Білого дому використовували слово "дратівливий". І серед тих, кого справді дратує Ілон Маск: державний секретар Марко Рубіо, який раніше балотувався на посаду президента і працював у Сенаті з 2011 року.

У Марко Рубіо вже був конфлікт з Ілоном Маском Фото: Getty Images

Три джерела повідомили журналістам, що Рубіо "не приховує свого презирства до Маска", тоді як прізвисько "Божевільний дядечко Ілон" придумали інші співробітники Держдепартаменту.

"Я продовжую використовувати слово "дратівливий". Багато людей, яким доводиться з ним мати справу, так роблять. Але це слово не відображає ситуацію повною мірою. Ілон просто думає, що він розумніший за всіх інших у кімнаті, і поводиться відповідно, навіть коли очевидно, що він не розуміє, про що говорить", — розповів інший інсайдер.

Ілон Маск і Дональд Трамп біля Білого дому Фото: Getty

Маск випробовував терпіння стількох чиновників Трампа, що, як повідомили джерела, помічники залишали наради "і щиро запитували один одного, чи вважають вони, що Маск під кайфом".

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби на приватних вечірках, а також публічно курив травичку. Сам він зізнавався Дону Лемону з CNN рік тому, що вживав кетамін.

Ілон Маск із вогнеметом Фото: Соцмережі

Він додав, що отримує препарат від "реального, справжнього лікаря" і приймає "невелику дозу раз на два тижні або близько того". Адвокат Маска сказав, що він "регулярно і вибірково проходить тестування на наркотики в SpaceX і жодного разу не провалив тест".

Нагадаємо, про конфлікт Ілона Маска і Марко Рубіо стало відомо випадково. Маск намагався присоромити Рубіо за те, що той звільнив недостатньо співробітників, а колишній сенатор від Флориди різко відповів і запитав, чи слід йому знову найняти людей, які добровільно вийшли на пенсію, — просто щоб він міг влаштувати шоу, знову звільняючи їх. Рубіо також розсердився на Маска за закриття Агентства США з міжнародного розвитку, за яке Рубіо, будучи сенатором, поручився. Згодом у Білому домі заперечували, що між ними був конфлікт.