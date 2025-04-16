"Якого біса там забув Ілон": Трамп розлютився на Маска через секретний брифінг щодо Китаю

У березні американський бізнесмен Ілон Маск мав долучитися до секретного брифінгу у Пентагоні для обговорення питання Китаю. Однак президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, дізнавшись про це, наказав скасувати захід.

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Про це повідомляє Axios.

За інформацією видання, Дональд Трамп був роздратований, дізнавшись про участь Маска у брифінгу. Тому він наказав своїм підлеглим скасувати захід.

"Президент усе ще дуже симпатизує Ілону, але є певні "червоні лінії". У Ілона багато бізнесу в Китаї, у нього там добрі зв’язки, і цей брифінг був просто невчасним", — повідомив журналістам анонімний чиновник з адміністрації Трампа.

При цьому очільник США не стримував емоцій, коли дізнався про брифінг.

"Якого біса там забув Ілон? Слідкуйте, щоб він туди не потрапив", — саме так, за словами високопосадовця, відреагував Трамп.

Історія з брифінгом Пентагону щодо Китаю стала відомою 20 березня. Тоді видання The New York Times повідомило, що Пентагон планує поінформувати Ілона Маска про план дій на випадок війни США з Китаєм. Брифінг мав містити 20-30 слайдів, що демонструють стратегію США у потенційному конфлікті з Китаєм. Видання підкреслило, що доступ Маска до військових планів свідчить про розширення його ролі як радника Трампа.

Того ж дня Дональд Трамп у Truth Social відреагував на інформацію, назвавши її "фейковою новиною" від "невдахи New York Times". Він заявив, що Китай не планувався до обговорення на брифінгу.

Глава Пентагону Піт Гегсет у соцмережі X повідомив, що зустріч буде присвячена "інноваціям, ефективності та більш розумному виробництву". Згодом стало відомо, що Ілон Маск відвідав Міністерство оборони США разом з його керівником, однак питання Китаю на зустрічі не обговорювалося.

Раніше ЗМІ повідомляли, що мільярдер і голова Tesla неймовірно дратує держсекретаря Марко Рубіо. Деякі чиновники Білого дому називають Ілона Маска божевільним і вважають, що йому треба пройти тест на наркотики.

Нагадаємо, що Ілон Маск займає посаду очільника Департаменту урядової ефективності (DOGE). Він заявляв про плани скоротити бюджет США на 150 мільярдів доларів до 2026 року, але фактичні витрати вже збільшилися на 154 мільярди доларів.