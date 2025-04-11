Попри обіцянки Маска скоротити бюджет витрати США зросли на 150 млрд доларів, — WSJ

Підприємець, очільник Департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілон Маск заявляв про плани скоротити бюджет США на 150 мільярдів доларів до 2026 року, але фактичні витрати вже збільшилися на 154 мільярди доларів.

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Про це пише The Wall Street Journal, проаналізувавши щоденні фінансові звіти від Міністерства фінансів країни.

Незважаючи на створення Департаменту і заяви Маска, реального зниження витрат наразі не зафіксовано. Масові звільнення, скасування програм різноманітності та скорочення іноземної допомоги поки що не змінили загального тренду зростання бюджетних видатків.

Видання зазначає, що за цей час:

витрати за програмою соціального забезпечення збільшились на 32,7 мільярда доларів:

витрати на програми медичного страхування Medicare та Medicaid зросли приблизно на 29 мільярдів доларів;

обслуговування державного боргу на 25,5 мільярдів доларів більше, ніж у 2024 році.

У минулому фінансовому році близько 73% федеральних витрат пішли на відсотки за боргом і обов'язкові програми, зокрема, соціальне забезпечення та медичне забезпечення. Це склало 4,9 трильйона доларів. За словами Маска, якщо не контролювати ситуацію, виплати за боргом можуть зрештою поглинути весь федеральний бюджет.

Урядові доходи зросли завдяки податкам та тарифам, однак цього недостатньо для покриття зростаючих витрат. Деякі відомства, наприклад Міністерство освіти, дійсно зменшили витрати — на 4 мільярди доларів. Проте аналітики зазначають, що загальний ефект від роботи DOGE поки що залишається мінімальним.

"Я думаю, що вплив DOGE на федеральні витрати, принаймні тою мірою, наскільки ми можемо відстежити його в щоденній звітності казначейства, був досить незначним. Потрібен час, щоб ці заощадження накопичилися, але це також залежатиме від того, чи адміністрація переможе в суді над деякими з цих дійʼ, — зазначив заступник керівника політики США інвестиційного банку Piper Sandler Дон Шнайдер.

Раніше на сторінці Департаменту підвищення ефективності уряду в мережі Х зазначалось, що він економить владі США мільярд доларів на день. Цей показник буде збільшений до 3 мільярдів доларів на добу.

"DOGE економить федеральному уряду близько 1 мільярд доларів на день, в основному коштом припинення найму людей на непотрібні посади, видалення DEI (програм різноманітності, рівності та інклюзивності, — ред.) та припинення неналежних платежів іноземним організаціям, усе це відповідає розпорядженням президента", — йдеться в повідомленні.

Пізніше Ілон Маск знизив свій прогноз щодо того, скільки коштів його робота та заходи зі скорочення витрат зможуть заощадити для країни до приблизно 150 мільярдів доларів. Про це пише EFE.

"Радий повідомити, що у 2026 фінансовому році ми прогнозуємо економію у розмірі 150 мільярдів доларів завдяки зменшенню марнотратства та шахрайства", — сказав Маск на засіданні кабінету президента Дональда Трампа, в якому він знову взяв участь

Термін повноважень Маска в офісі DOGE завершується 4 липня 2026 року, коли США святкуватимуть 250-річчя незалежності. Тому навіть якщо новий прогноз справдиться, він залишиться далеким від раніше обіцяних масштабів.

Додамо, що економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ напередодні розповідав, що Дональд Трамп став біднішим на 500 мільйонів доларів унаслідок падіння фондових ринків. Він розповідав, чи змогли б українські еліти ухвалити рішення, унаслідок якого збідніли б на півмільярда.