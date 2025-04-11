Предприниматель, глава Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявлял о планах сократить бюджет США на 150 миллиардов долларов до 2026 года, но фактические расходы уже увеличились на 154 миллиарда долларов.

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Об этом пишет The Wall Street Journal, проанализировав ежедневные финансовые отчеты от Министерства финансов страны.

Несмотря на создание Департамента и заявления Маска, реального снижения расходов пока не зафиксировано. Массовые увольнения, отмена программ разнообразия и сокращение иностранной помощи пока не изменили общего тренда роста бюджетных расходов.

Издание отмечает, что за это время:

расходы по программе социального обеспечения увеличились на 32,7 миллиарда долларов:

расходы на программы медицинского страхования Medicare и Medicaid выросли примерно на 29 миллиардов долларов;

обслуживание государственного долга на 25,5 миллиардов долларов больше, чем в 2024 году.

В прошлом финансовом году около 73% федеральных расходов пошли на проценты по долгу и обязательные программы, в частности, социальное обеспечение и медицинское обеспечение. Это составило 4,9 триллиона долларов. По словам Маска, если не контролировать ситуацию, выплаты по долгу могут в конце концов поглотить весь федеральный бюджет.

Правительственные доходы выросли благодаря налогам и тарифам, однако этого недостаточно для покрытия растущих расходов. Некоторые ведомства, например Министерство образования, действительно уменьшили расходы — на 4 миллиарда долларов. Однако аналитики отмечают, что общий эффект от работы DOGE пока остается минимальным.

"Я думаю, что влияние DOGE на федеральные расходы, по крайней мере в той степени, насколько мы можем отследить его в ежедневной отчетности казначейства, было довольно незначительным. Нужно время, чтобы эти сбережения накопились, но это также будет зависеть от того, победит ли администрация в суде над некоторыми из этих действий', — отметил заместитель руководителя политики США инвестиционного банка Piper Sandler Дон Шнайдер.

Ранее на странице Департамента повышения эффективности правительства в сети Х отмечалось, что он экономит властям США миллиард долларов в день. Этот показатель будет увеличен до 3 миллиардов долларов в сутки.

"DOGE экономит федеральному правительству около 1 миллиарда долларов в день, в основном за счет прекращения найма людей на ненужные должности, удаления DEI (программ разнообразия, равенства и инклюзивности, — ред.) и прекращения ненадлежащих платежей иностранным организациям, все это соответствует распоряжению президента", — говорится в сообщении.

Позже Илон Маск снизил свой прогноз относительно того, сколько средств его работа и меры по сокращению расходов смогут сэкономить для страны до примерно 150 миллиардов долларов. Об этом пишет EFE.

"Рад сообщить, что в 2026 финансовом году мы прогнозируем экономию в размере 150 миллиардов долларов благодаря уменьшению расточительства и мошенничества", — сказал Маск на заседании кабинета президента Дональда Трампа, в котором он снова принял участие

Срок полномочий Маска в офисе DOGE завершается 4 июля 2026 года, когда США будут праздновать 250-летие независимости. Поэтому даже если новый прогноз сбудется, он останется далеким от ранее обещанных масштабов.

Добавим, что экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ накануне рассказывал, что Дональд Трамп стал беднее на 500 миллионов долларов в результате падения фондовых рынков. Он рассказывал, смогли бы украинские элиты принять решение, в результате которого обеднели бы на полмиллиарда.