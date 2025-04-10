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Трамп сделал себя беднее на 500 миллионов: почему такой сюжет немыслим для украинской элиты

Трамп стал беднее на 500 миллионов долларов в результате падения фондовых рынков (а это последствие он точно мог предвидеть). В связи с этим экономист Алексей Кущ задает простой вопрос: смогли бы украинские элиты принять решение, в результате которого обеднели бы на полмиллиарда?

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
eye 11
лупа, увеличительное стекло
Фото: Getty Images | Украинская элита при внимательном изучении не обнаруживает сходства с западной
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Как кому бы ни хотелось признавать, но есть одно фундаментальное отличие между нашими элитами и американскими.

Модель пошлин Трампа можно критиковать, можно с ней соглашаться. Но Трамп стал беднее на 500 млн дол в результате падения фондовых рынков (а это последствие было более чем ожидаемым после введения новых торговых тарифов).

Наши же элиты никогда не приняли бы решение, в результате которого они стали бы беднее на 500 млн дол.

Именно поэтому у нас:

  • отменили все пошлины на экспорт сырья, кроме металлолома;
  • почти не применяют пошлины на импорт;
  • возмещают НДС при экспорте сырья;
  • до сих пор блокируют введение прогрессивного подоходного налога для физических лиц и реального, а не показушного налога на большие активы/ богатство;
  • не применяют повышенные ставки НДС при продаже лакшери-товаров, элитных авто;
  • нет специального налога на продажу элитной недвижимости с оценочной стоимостью, например, более 200 тыс. дол;
  • рента в госбюджет за использование ВСЕХ природных ресурсов страны составляет минимальные 1,5 млрд дол в год и то ее платят в основном госкомпании;
  • начисление ЕСВ на фонд заработной платой ограничен максимальной планкой в 15 минзарплат, что приводит к тому, что условный "коболев" платит со своих доходов ЕСВ в размере не 22%, а, к примеру, 2%.
трамп, сша Fullscreen
Трамп сделал себя беднее на полмиллиарда
Фото: 24 Канал

С огромным напряжением усилий удалось проголосовать лишь за налог на прибыль для банков, "надутый ветром", точнее НБУ. И то сделали это временно, на год.

Украина — это одна из немногих сырьевых стран, которая, отказавшись от системы экспортных пошлин на сырье, добровольно отказалась и от собственного национального резервного фонда, подарив с 2014 года примерно 50 млрд дол нескольким сырьевым ФПГ.

В Украине высокомаржинальные виды бизнеса (кроме банков) платят налог на прибыль по общей ставке в 18%, но при этом налоги почему-то увеличивают населению и малому бизнесу.

Введение в Украине того же прогрессивного налога на доходы физических лиц — это классическая институциональная ловушка: депутаты должны проголосовать за увеличение своих налогов, так как все они или их родственники получают доходы по верхней шкале.

Поэтому у нас никогда не проголосуют за пошлины на экспорт сырья и создание национального резервного фонда.

НИКОГДА.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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