Трамп сделал себя беднее на 500 миллионов: почему такой сюжет немыслим для украинской элиты

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Как кому бы ни хотелось признавать, но есть одно фундаментальное отличие между нашими элитами и американскими.

Модель пошлин Трампа можно критиковать, можно с ней соглашаться. Но Трамп стал беднее на 500 млн дол в результате падения фондовых рынков (а это последствие было более чем ожидаемым после введения новых торговых тарифов).

Наши же элиты никогда не приняли бы решение, в результате которого они стали бы беднее на 500 млн дол.

Именно поэтому у нас:

отменили все пошлины на экспорт сырья, кроме металлолома;

почти не применяют пошлины на импорт;

возмещают НДС при экспорте сырья;

до сих пор блокируют введение прогрессивного подоходного налога для физических лиц и реального, а не показушного налога на большие активы/ богатство;

не применяют повышенные ставки НДС при продаже лакшери-товаров, элитных авто;

нет специального налога на продажу элитной недвижимости с оценочной стоимостью, например, более 200 тыс. дол;

рента в госбюджет за использование ВСЕХ природных ресурсов страны составляет минимальные 1,5 млрд дол в год и то ее платят в основном госкомпании;

начисление ЕСВ на фонд заработной платой ограничен максимальной планкой в 15 минзарплат, что приводит к тому, что условный "коболев" платит со своих доходов ЕСВ в размере не 22%, а, к примеру, 2%.

Трамп сделал себя беднее на полмиллиарда Фото: 24 Канал

С огромным напряжением усилий удалось проголосовать лишь за налог на прибыль для банков, "надутый ветром", точнее НБУ. И то сделали это временно, на год.

Украина — это одна из немногих сырьевых стран, которая, отказавшись от системы экспортных пошлин на сырье, добровольно отказалась и от собственного национального резервного фонда, подарив с 2014 года примерно 50 млрд дол нескольким сырьевым ФПГ.

В Украине высокомаржинальные виды бизнеса (кроме банков) платят налог на прибыль по общей ставке в 18%, но при этом налоги почему-то увеличивают населению и малому бизнесу.

Введение в Украине того же прогрессивного налога на доходы физических лиц — это классическая институциональная ловушка: депутаты должны проголосовать за увеличение своих налогов, так как все они или их родственники получают доходы по верхней шкале.

Поэтому у нас никогда не проголосуют за пошлины на экспорт сырья и создание национального резервного фонда.

НИКОГДА.

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