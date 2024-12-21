Затмили героев и злодеев: ученые выяснили, почему люди так сильно любят антигероев

Персонажи придерживающиеся серой морали, далекие от идеалов стереотипных героев и зловещих злодеев набирают все большую популярность. Однако недавно ученые выяснили, что она очень многое может сказать о людях, которые влюбляются в них.

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Недавнее исследование ученых дало им представление о том, почему некоторые люди очаровываются морально неоднозначными вымышленными персонажами, такими как антигерои и злодеи. Исследование выявило связь между восхищением этими персонажами и чертами личности, отнесенными к Темной тетраде — макиавеллизмом, нарциссизмом, психопатией и повседневным садизмом. Эти черты, по-видимому, влияют на то, как люди относятся к ценностям, мотивам и сложностям, изображаемым такими персонажами, пишет PsyPost.

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Вымышленные персонажи, такие как герои, антигерои и злодеи, доминируют в повествованиях популярных СМИ, привлекая аудиторию своей уникальной моралью. По мнению руководителя исследования Элиотт К. Дойл, кандидата наук из Орегонского университета, привлекательность этих персонажей может быть обусловлена более глубокой психологической связью. Дойл обратила внимание на изменчивость предпочтений в зависимости от индивидуальных взглядов и нюансов моральных норм в разных культурах.

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Предыдущие исследования более узко фокусировались на типах персонажей, часто исключая такие черты, как повседневный садизм, которые учитываются в данной работе. В исследовании были проанализированы данные 473 студентов, в основном женщин, средний возраст которых составлял 19,78 лет. Участники оценивали свое восхищение и воспринимаемое сходство с 25 известными вымышленными персонажами, начиная с диснеевской Мулан и заканчивая Харли Квинн из DC Comics.

Исследователи также представили архетипические описания героев, антигероев и злодеев, лишенные конкретного повествовательного контекста. Такой двойной подход позволил выявить, как черты личности сочетаются с архетипами персонажей независимо от знакомства с ними. Основные результаты исследования, опубликованного в журнале Psychology of Popular Media, показали, что психопатия и повседневный садизм сильнее всего коррелируют с восхищением антигероями — персонажами, стирающими границы между добродетелью и пороком. Злодеи, хотя и привлекали людей с высокими показателями этих черт, демонстрировали более слабые ассоциации, особенно с макиавеллизмом, вероятно, из-за их явной злобы и меньшего количества искупительных качеств.

Герои, напротив, вызывали всеобщее восхищение, но в меньшей степени относились к людям с антагонистическими чертами характера. Исключением стал нарциссизм, который слабо коррелировал с ощущением сходства с героическими фигурами, что, возможно, отражает восхищение лидерством и признанием. Хотя исследование подчеркивает психологические факторы, влияющие на восхищение персонажами, Дойл предостерегает от чрезмерной интерпретации его результатов. Предпочтение злодеев не равнозначно обладанию антагонистическими чертами, и такие черты не предсказывают злодейское поведение в реальной жизни, отмечает она.

Будущие исследования могут изучить другие факторы, такие как общий опыт маргинализации, которые могут найти отклик у зрителей и усилить их симпатию к морально сложным персонажам. Более широкие тенденции показывают, как архетипы персонажей влияют на вовлеченность аудитории. Например, злодеи часто создаются для того, чтобы спровоцировать самоанализ в отношении общественных норм, а антигерои бросают вызов традиционным моральным устоям. Такая динамика делает их ключевыми в повествовании, способствуя тонкому восприятию оттенков серого в человеческом поведении.

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