13-летнего парня, который спасал людей после ракетного удара по Сумах, наградили знаком отличия (видео)

13-летнего Кирилла Ильяшенко, который после ракетного удара россиян по Сумах спасал людей из поврежденного автобуса, названного "автобусом смерти", наградили. Он получил награду Сумского городского совета "За заслуги перед городом" III степени.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

"Мы бесконечно гордимся нашими юными героями. Один из них — 13-летний Кирилл Ильяшенко, о котором уже знает вся Украина благодаря его смелому и мужественному поступку", — говорится в сообщении.

Также Кириллу подарили путевку на двухнедельный отдых в Болгарии на Солнечном берегу в детском лагере.

Напомним, во время массированного ракетного обстрела города Сумы 13 апреля в голову 13-летнего Кирилла Ильяшенко попали три металлических осколка. Кирилл рассказал, что оказался в эпицентре удара, когда ехал вместе с мамой автобусом № 62 к бабушке. Его папа остался дома с младшим братом.

Ранее Фокус также писал, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. В результате более 30 человек погибло, еще более 100 пострадало.