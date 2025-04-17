13-річного хлопця, який рятував людей після ракетного удару по Сумах, нагородили відзнакою (відео)

13-річного Кирила Ілляшенка, який після ракетного удару росіян по Сумах рятував людей з пошкодженого автобуса, названого "автобусом смерті", нагородили. Він отримав відзнаку Сумської міської ради "За заслуги перед містом" III ступеню.

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Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

"Ми безмежно пишаємось нашими юними героями. Один із них — 13-річний Кирил Ілляшенко, про якого вже знає вся Україна завдяки його сміливому та мужньому вчинку", – йдеться у повідомленні.

Також Кирилу подарували путівку на двотижневий відпочинок у Болгарії на Сонячному березі в дитячому таборі.

Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу міста Суми 13 квітня в голову 13-річного Кирила Ілляшенка потрапили три металеві осколки. Кирил розповів, що опинився в епіцентрі удару, коли їхав разом з мамою автобусом № 62 до бабусі. Його тато залишився вдома з молодшим братом.

Раніше Фокус також писав, що ЗС РФ вдарили двома балістичними ракетами по центру міста Суми. У результаті понад 30 людей загинуло, ще понад 100 постраждало.