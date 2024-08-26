Их выдают обычные слова: ученые рассказали об очевидных признаках психопатии у людей

Психопаты являются довольно опасными людьми, умеющими легко скрываться в обществе до момента, когда станет слишком поздно. Однако ученые, в попытках более легкого выведения подобных людей на чистую воду, изучили их повадки и выделили основные красные флаги.

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Исследования уже не впервые показывают, что психопаты демонстрируют особые языковые особенности по сравнению с другими людьми, особенно в использовании слов, связанных с основными человеческими потребностями и желаниями. О том, как обыденные слова, которые многие из нас используют в обиходе могут стать красными флажками, выявляющими психопатов, пишет PsyBlog.

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Исследование, опубликованное в журнале Legal and Criminological Psychology, проведенное на 14 психопатических убийцах в канадских тюрьмах по сравнению с 38 непсихопатическими убийцами, показало, что именно психопаты используют слова, связанные с едой, деньгами и сексом в два раза чаще. Кроме того, ученые выяснили, что психопаты избегают слов, связанных с семьей, религией и социальными связями, что отражает их чрезмерный эгоизм, эмоциональную отстраненность и отсутствие эмпатии.

Исследование, проведенное под руководством профессора Джеффа Хэнкока, директора-основателя Стэнфордской лаборатории социальных медиа, подчеркивает, что психопаты также демонстрируют уникальные особенности речи, такие как частое использование пояснительных союзов "потому что", "так как" и "поэтому" при обсуждении своих преступлений. Это может указывать на их склонность к рационализации или оправданию своих действий.

Кроме того, исследование показало, что психопаты обычно менее бегло излагают свои мысли, возможно, потому, что они стараются тщательно контролировать изложение своих историй, чтобы предстать в более позитивном свете. Последствия этого исследования выходят за рамки академического интереса, предлагая потенциальные инструменты для лучшего понимания и, возможно, идентификации психопатического поведения с помощью анализа языка.

Поскольку психопаты часто создают значительные проблемы в социальных и юридических контекстах из-за своего манипулятивного и лживого поведения, эти выводы могут помочь в разработке более сложных психологических оценок и вмешательств, считают авторы исследования. В свое время исследование Американской психологической ассоциации также показало, что психопатия связана с определенным неврологическим составом, особенно в областях мозга, ответственных за обработку эмоций. Эта неврологическая основа, вероятно, способствует наблюдаемым лингвистическим закономерностям, поскольку психопаты обрабатывают эмоциональную и социальную информацию иначе, чем остальные люди.

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