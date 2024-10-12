Нашли корень многих конфликтов: ученые рассказали об опасной черте некоторых людей

Многие конфликты, как локальные, так и масштабные, зачастую начинаются с предвзятой точки зрения одной из сторон. Чтобы выяснить, насколько это применимо к людям индивидуально, ученые решили провести большое уникальное исследование.

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Последние исследования показывают, что люди, особенно те, кто участвует в конфликтах, таких как беспорядки и контрпротесты, часто считают, что понимают взгляды тех, против кого они выступают. Однако эта уверенность часто оказывается ошибочной. Ученые выяснили, что находится в эпицентре частых недопониманий и разногласий двух сторон и то, как с этим можно бороться, пишет The Conversation.

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В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, изучалось, как люди делят окружающих на "ин-группы", те, кого они считают схожими по взглядам, и "аут-группы", те, кто воспринимается как непохожие, на основании таких факторов, как раса, религия или политические убеждения). Хотя люди понимают, что члены "ингруппы" придерживаются различных убеждений, они склонны к стереотипизации членов "аутгруппы", предполагая однородность взглядов, и часто ошибаются в своих предположениях объясняет автор исследования, Брайони Пейн, научный сотрудник в области когнитивной психологии Института психиатрии, психологии и нейронаук Королевского колледжа Лондона.

Эта тенденция была изучена в ходе эксперимента с участием 256 американских участников, которых попросили предсказать убеждения других людей с различными политическими взглядами. После изложения собственной позиции по таким вопросам, как иммиграция, участников познакомили с людьми с противоположными взглядами и попросили предсказать их позицию по несвязанным темам, таким как однополые браки. Результаты показали, что участники часто были уверены в своих прогнозах, но при этом ошибались более чем в 60% случаев, когда предсказывали убеждения членов другой группы.

Примечательно, что, хотя они точно оценивали взгляды членов своей ингруппы, их убеждение в прогнозировании взглядов другой группы было ошибочным, но самоуверенным. Это несоответствие подчеркивает психологический феномен, когда люди переоценивают свою способность понимать тех, с кем они не согласны. Ограниченная и зачастую искаженная информация о чужих группах, в основном полученная из СМИ или со слухов, подпитывает эти неверные представления, говорит Пейн.

Как следствие, это заблуждение порождает недоверие и враждебность, что приводит к снижению эмпатии и готовности сотрудничать с представителями других групп. Второй эксперимент показал, что когда людям сообщали об их неверных предположениях, их прогнозы относительно членов других групп улучшались. Это говорит о том, что ознакомление с точной информацией о разнообразных взглядах внутри аутгрупп может помочь уменьшить стереотипы и улучшить понимание между различными членами общества.

Последствия этого исследования имеют большое значение в современном мире, который становится все более поляризованным. Неправильное понимание и стереотипы в отношении членов различных групп могут привести к расколу общества, снижению доверия и сотрудничества между различными сообществами. Чтобы преодолеть эти разногласия, людям необходимо ознакомиться с более широким кругом точек зрения, что способствует развитию эмпатии и уменьшению поляризации, считают ученые.

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