Найди себя. Ученые составили профили людей по тому, как они пользуются гифками

Со временем использование GIF становится все более распространенным, даже среди старших поколений. Они эффективно передают юмор, позволяют пользователям самовыражаться и поддерживать отношения.

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Когда вы получаете сообщение от близкого человека, спешите найти соответствующую идеальную гифку для ответа? На самом деле это может иметь гораздо большее значение, чем можно себе представить. Об этом пишет Phys.org.

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Профессор коммуникаций Скотт Черч считает, что понимание GIF и то, как мы их используем, может помочь нам лучше узнать себя и то, как мы общаемся в социальных сетях и информационном пространстве в целом.

Результаты исследования, которое Черч провел вместе с командой соавторов из BYU, показали, что пользователи GIF-файлов делятся на три категории: GIF-энтузиасты, GIF-искатели и GIF-отсылки.

GIF-энтузиасты

Энтузиасты хорошо разбираются в интернет-культуре и знают GIF-файлы и используют их, чтобы рассмешить других. Они считают, что GIF — важный способ самовыражения и часто любят поражать других своими знаниями и осведомленностью, связанными с гифками.

Энтузиастам нравятся эмоции, которые GIF-файлы позволяют выражать через текст. Также, по их мнению, гифки являются более богатой формой медиа, чем эмодзы или картинки. Их в большинстве своем мотивирует коммуникативный потенциал GIF-файлов, и это происходит от сосредоточения на социальных преимуществах передачи таких типов.

Один из энтузиастов сказал: "Мне очень не нравится, что я не могу выражать язык своего тела тестовыми сообщениями. Поэтому мы теряем слишком большую часть нашего общения. Однако GIF-файлы помогают восстановить утраченное".

Обычно энтузиасты прекрасно разбираются в интернет-культуре и часто хотят, чтобы их такими и считали. Эмодзи со своей стороны могут казаться устаревшими, а их слишком много используют. Чтобы избежать такого распространения и потери уникальности, энтузиасты создают свои собственные гифки, также отслеживают, какие из них набирают большую популярность или становятся актуальными на тот или иной период.

GIF-искатели

Для искателей, прежде всего, важны "азарт" и "охота" — поиск той идеальной гифки. Поскольку мы попадаем в уникальные ситуации, которые вряд ли когда-нибудь повторятся, они соответственно пытаются подобрать что-то, что лучше и точно будет соответствовать их ответу или реакции.

Один из искателей поделился: "Друг что-нибудь сделает, а потом я найду гифку, которая покажет, что он сделал".

Кроме этого, для искателей гифки это шутливая и непринужденная форма общения. Обычно они избегают их использования, когда это касается серьезных и важных вопросов.

Искатели часто любят прокручивать страницы, чтобы найти идеальную гифку, рассматривая это как вызов. Однако иногда это может привести к появлению малоизвестных GIF, идеально дополняющих ситуацию.

GIF-отсылки

Для этой группы людей в основном важна поп-культура, и они не очень любят искать GIF-файлы. Однако чаще всего они используют гифки, как перекрестный огонь — в ответ на посланные им гифки. Обычно такие файлы представляют собой определенные отсылки на телешоу или популярный мем, то есть имеют общий интерес для собеседников.

Один из GIF-отсылок рассказал: "Мне нравится поп-культура… это что-то вроде внутренней шутки".

Другой же делится: "Если есть кто-то, кто любит использовать GIF-файлы, я стараюсь соответствовать ему взаимностью… чтобы соответствовать его стилю".

Такие пользователи часто выбирают GIF-файлы, характерные для определенной темы или фандома, ведь это сохраняет время на поиск гифок, а также потенциально дает им возможность наладить связь со своей аудиторией. Кроме того, они часто посылают гифки из-за социальных обязательств, считая, что забавные файлы, связанные с телешоу или игрой, развеселят их друзей и поднимут им настроение.

К тому же они иногда используют гифки во избежание неудобств.

Бывает так, что люди рассказывают о неудобных вещах. Здесь и помогают гифки, ведь они — забавный, полусаркастический способ ответить в таком случае. А со своей стороны может спасти ситуацию.

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