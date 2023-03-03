Социальные правила помогают работать в команде эффективнее: при этом стирается личность

Исследования показывают, что социальные животные смягчают свою личность, когда работают в команде, и это позволяет им действовать результативнее.

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Определенные черты личности, такие как застенчивость, например, способны мешать добиваться поставленных целей. Однако новое исследование показывает, что при командной работе это может быть совсем не так, пишет The Guardian.

В новом исследовании группа ученых из Бристольского университета изучила поведение колюшек отдельно и в группах и обнаружила удивительные способности. Оказалось, что когда животные смягчают свою личность из-за социальных правил, они способны повысить эффективность целой группы для выполнения отдельных рискованных миссий, например поиска пищи.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Шона Рэндса, они с коллегами использовали компьютерные модели, а затем сопоставили результаты с наблюдениями за поведением животных.

Ученые отмечают, что они наблюдали это поведение, когда смешивали косяки колюшек, обладающих совершенно разными характерами. Оказалось, что очень смелые и крайне застенчивые личности склонны подавлять то, что они обычно делают, когда находятся в смешанной стае.

В ходе исследования ученые построили компьютерную модель, которая позволила изучить влияние социальных условностей и личностей социальных животных на перемещение особей внутри группы. В основе модели лежал сценарий, в котором группа рыб находилась в "безопасном доме", однако им необходимо было отправиться к месту добычи пищи, которое располагалось на определенном расстоянии.

Результаты исследования показывают, что когда рыбы были разделены, не существовало никаких условностей — по сути, колюшки двигались исключительно исходя из повадок их личности. Фактически, то как быстро они покидали "убежище" и добирались до места кормления, зависело лишь от того, насколько они были смелыми или застенчивыми.

Однако когда ученые добавляли переменную социальных условностей все менялось — колюшки ориентировались на поведение друг друга и корректировали свои движения. Простыми словами, влияние личности уменьшалось и команда добывала пищу более эффективно, чем когда рыбы вели себя независимо.

По словам Рэндса, они обнаружили, что группа колюшек пребывала в "убежище" дольше, чем по отдельности, однако косяку рыб, когда они покидали "дом", удавалось добраться к месту кормления намного быстрее. Кроме того, исследователи обратили внимание, что подобное социальное поведение также снижает риск нападение хищников, что делает "вылазку" более безопасной.

В заключение исследователи предположили, что для многих социальных животных принадлежность к группе может давать огромные преимущества, которые способны превзойти влияние личности. По сути, социальным животным необходимо лишь подстроиться под то, что делает группа, потому что, фактически, это лучшее, что вы можете сделать, независимо от того, какой личностью вы являетесь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что сумчатые миллионы лет скрывали свою социальную жизнь.